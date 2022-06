Le 5 migliori uscite musicali delle settimana

Nella stagione dei tormentoni estivi, all'appuntamento mancava solo Fedez. Appena uscito, il suo nuovo singolo, pubblicato insieme a Tananai e Mara Sattei, ha debuttato in vetta alle classifiche. La dolce vita è un coloratissimo omaggio a una delle stagioni più spensierate dello scorso secolo: abbigliamento anni '60, balli in spiaggia e soprattutto il sapore tutto italiano di Rimini e dalla mitica Vespa. Grande spazio quindi alle canzoni leggere e un po' meno ai dischi sulla lunga distanza. Eppure non mancano ugualmente uscite interessanti, tra novità e ristampe da non perdere. Vediamole insieme.

1 . The Dream Syndicate

Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions

Da quando è tornata, la band di Steve Wynn non si è più fermata. Se The Universe Inside era un album anomalo, costruito assemblando jam session, con Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions si torna alla forma canzone più tradizionale. Gli anni passano, la ruggine è un'insidia sulle chitarre: eppure Steve Wynn, che resta un'artista di prima grandezza, riesce ancora a dare impeto al rock, languore alle ballate, cosciente di un ruolo che non ha fatto della nostalgia la sua cifra. Semplicemente i Dream Syndicate ​hanno resistito al tempo attraversandolo con le proprie canzoni. Suoni psichedelici e linee melodiche che restano sull'onda baciate dal sole californiano. Ad accompagnare Wynn, il batterista Dennis Duck, il bassista Mark Walton, il chitarrista solista Jason Victor, più il loro nuovo membro alle tastiere, l'amico di sempre Chris Cacavas (Green on Red). Da segnalare anche le apparizioni di Stephen McCarthy (The Long Ryders) e l'espressivo lavoro al sax e alla tromba di Marcus Tenney. In ottobre saranno in Italia per celebrare in concerto i 40 anni del celeberrimo The Days of Wine and Roses.

2 . Elton John

Madman Across the Water (50th Anniversary Edition)

Basterebbe Tiny Dancer, brano che ha contribuito a rendere celebre anche Almost Famous, pellicola di inizio millennio diretta da Cameron Crowe e interpretata da una superba Kate Hudosn e da un'indimenticabile Philip Seymour Hoffman, per ricordare la bellezza del sesto album pubblicato da Sir Elton John. In questa versione che ne celebra il mezzo secolo, il disco - uscito originariamente nel 1971, un anno prima di Honky Château, lavoro che aprì la strada al successo mondiale - rimane un autentico gioiello della produzione del celebrato artista inglese. Un album che non può mancare nelle collezione di chi ha memoria della stagione che ha regalato al rock una produzione sterminata di capolavori. Questo disco ha tutto il diritto di appartenere alla storia degli anni '70. Non possederlo, fisicamente, è un peccato imperdonabile.

3 . Rolling Stones

Licked Live In Nyc

In occasione del loro 40° anniversario e della compilation 40 Licks che lo accompagnava, i Rolling Stones andarono in tour nel 2002 e 2003. Un totale di 117 spettacoli che ebbe luogo in stadi, arene e club. La performance che la band offrì al Madison Square Garden di New York, nel gennaio 2003, appare ora come un doppio Cd + BluRay. La scaletta è formata dai più grandi successi dei primi 40 anni della band, tra cui Start Me Up, Angie, Gimme Shelter, Brown Sugar (con Sheryl Crow) e Midnight Rambler, oltre ad alcuni passaggi profondi come When The Whip Comes Down e Thru And Thru. Il BluRay contiene anche 3 tracce bonus, registrate all'Amsterdam Arena e 2 prove, più il documentario Tip Of The Tongue. Nel frattempo, Mick Jagger e Keith Richard di anni on the road ne hanno fatti registrare 60. La loro simpatia per il diavolo, evidentemente ricambiata, tiene botta.

4 . Calibro 35

Scacco al maestro Volume 1

Non solo un omaggio a Ennio Morricone e alla sua straordinaria opera, il disco è il frutto di anni di approfondimenti, ricerche, studio, di un’ispirazione che è stata, letteralmente, la spinta propulsiva della nascita della band di Martellotta, Gabrielli, Cavina, Rondanini e Colliva: era il 21 luglio 2007 quando i cinque si ritrovarono per la prima volta in studio, dando forma a un’idea nata nei mesi precedenti, quella di lavorare - ispirandosi anche all’imponente lavoro del Maestro Morricone - sulla musica per immagini, con un respiro e un’ambizione internazionali. Da quel momento, molti altri episodi morriconiani hanno costellato il percorso dei Calibro 35. Nell’album, anticipato dal brano La classe operaia va in paradiso, si segnalano due importanti guest: Matt Bellamy (Muse), chitarra e fischio in Arena, tratta dalla colonna sonora del film Il mercenario diretto da Sergio Corbucci, e Diodato, voce in “C’era una volta il West, dall’omonimo film diretto invece da Sergio Leone. Un disco da ascoltare come fosse quel che è: un film.

5 . Almamegretta

Senghe

Undicesimo album di inediti degli Almamegretta, un nuovo progetto discografico che esce a trent’anni di distanza dal debutto con l'Ep Figli di Annibale. Il nuovo disco di Raiz, Gennaro Tesone, Paolo Polcari e Fefo Forconi (con Albino D’Amato live engineering), stampato anche nel formato vinile (nero e colorato) e musicassetta, sarà il primo pubblicato con The Saifam Group e vede l’ingresso di Paolo Baldini che ha curato anche la produzione artistica. Baldini è fra i più attivi e affermati produttori della scena reggae-dub europea, con collaborazioni che vanno dai Tre Allegri Ragazzi Morti a Jovanotti. "In napoletano la parola senghe vuol dire fessure - ha spiegato Raiz - e abbiamo immaginato un muro, all’apparenza compatto, ma che in realtà presenta delle crepe. Un muro può dividere gli ambienti ma anche le persone all’interno della stessa casa, può essere un ostacolo alla comunicazione. Un muro può separare gli Stati, i popoli. Le crepe in un muro sono quindi una possibilità per far passare la luce ma anche per parlarsi e confrontarsi". Un disco per ritrovarsi.