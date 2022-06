Le 5 migliori uscite musicali della settimana

Nella settimana di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, 12 concerti sino al 19 giugno nella sua Roma, e mentre sono in corso le votazioni per le Targhe Tenco 2022, balza in testa alla classifica dei dischi più venduti Blocco 181 - Original Soundtrack, album ispirato all'omonima serie Sky, curato da Salmo e interpretato da vari artisti. Tra i singoli si conferma invece numero uno da ben 19 settimane Shakerando di Samuel Roveda, in arte Rhove, il rapper da Rho (Milano) che sta spopolando ovunque con il suo messaggio positivo dalla provincia italiana. Perché in fondo è lì, in provincia, lo sanno bene i grandi songwriters americani, dove si raccolgono le storie più belle. E forse non è un caso se questa settimana ripartiamo idealmente dalla Duluth di Dylan.

1 . Scarlet Rivera

Dylan Dreams

L’incontro con Bob Dylan, è suo il violino in Hurricane e nel leggendario tour della Rolling Thunder Review, ha segnato e cambiato per sempre la vita di Scarlet Rivera. A distanza di quasi 50 anni, Scarlet ha deciso di rendergli omaggio con un nuovo lavoro intitolato Dylan Dreams, un disco in cui per la prima volta la musicista, originaria di Chicago, incide e canta le canzoni del suo mentore: da Series of Dreams a Señor. Lo stesso Dylan è stato il primo a scoprire Scarlet, riconoscendo in lei la capacità di suonare il volino alla stregua di una chitarrista solista. Scarlet ha poi collaborato con gli artisti più influenti del nostro tempo, basti pensare a Tracy Champman, collezionando premi e nomination ai Grammy Awards, e aprendo un varco nel tessuto della storia del rock come pioniera del violino elettrico. Partendo da un background classico, ha evoluto il suo percorso fino ad abbracciare una gran varietà di generi musicali: dalla fusion che mescola rock e jazz, sino alla musica celtica e alla new age. Ma qui c'è "solo" il ricordo di un sogno vissuto con l'uomo che ha scritto la storia della musica d'autore. La bellezza della gratitudine.

2 . Angel Olsen

Big Time

Registrato e mixato da Jonathan Wilson, già produttore per Father John Misty, nonché autore solitario di dischi splendidi come Gentle Spirit e Fanfare, il nuovo album, il sesto della carriera, è stato scritto nel periodo in cui Angel Olsen stava vivendo la sua prima esperienza di amore queer: "Finalmente, a 34 anni, ero libera di essere me stessa". Tuttavia, Big Time è un lavoro che risente anche del doloroso momento della perdita dei genitori, ai quali ha dedicato This Is How It Works e Chasing The Sun. La perdita è stata a lungo un tema delle canzoni elegiache di Olsen, ma pochi possono scriverne in questa misura con la sua stessa spericolata energia. L'artista americana di Saint Louis, Missouri, ha la capacità di domare il dolore rimanendo sulla cresta della vita, lavorando con una padronanza elastica ed espansiva della sua voce. L'album, preceduto dai singoli All the Good Times, Big Time e Through the Fires, è alla fine una piccola mappa per ritrovare libertà e gioia anche nelle privazioni che incontriamo strada facendo. Incantevole.

3 . Drive By Truckers

Welcome 2 Club XIII

Il quattordicesimo album in studio dei Drive By Truckers, band originaria di Athens, la stessa città dei R.E.M., segna un netto allontanamento dal tagliente commento politico dei loro ultimi tre dischi. Le canzoni sono molto più personali e dopo tanto viaggiare ci si guarda anche indietro senza dimenticare la dicotomia delle cose che ti hanno fatto sentire vivo ma che al tempo stesso hanno spesso rischiato di farti davvero male. Un concetto che i Drive By Truckers riassumono molto bene nella title track, un ironico omaggio al locale dove membri fondatori della band, Mike Cooley e Patterson Hood, hanno suonato nei primi giorni del loro sodalizio artistico: "I nostri giorni di gloria hanno fatto schifo". Il viaggio continua e non è detto che senza esagerazioni non possa essere ugualmente interessante. Soprattutto quando sai di essere un sopravvissuto. Un lampo di vita per le notti buie della propria anima.

4 . Horsegirl

Versions of Modern Performance

Non occorre parlare con il trio per più di cinque minuti per sentire il calore e la forza del loro legame, una sensazione che attraversa ogni secondo del loro sorprendente album di debutto, Versions of Modern Performance. Penelope Lowenstein (chitarra, voce), Nora Cheng (chitarra, voce) e Gigi Reece (batteria) fanno tutto insieme, dalla scrittura delle canzoni allo scambio delle parti vocali ma anche degli strumenti. Il disco è stato registrato con il guru John Agnello (Kurt Vile, The Breeders, Dinosaur Jr.) alla Electrical Audio. Le Horsegirl giocano sapientemente con la trama, la forma e l'ombra in tutto il disco, mostrando la loro passione per l'improvvisazione e la sperimentazione. L'apertura, Anti-glory, è un post-punk elastico e luminoso, mentre le chitarre nell'intermezzo strumentale Bog Bog 1 colorano la tela della canzone come acquerelli. Dirtbag Transformation (Still Dirty) e World of Pots and Pans hanno invece un fascino pop ruvido e sbalordito, mentre The Fall of Horsegir è un brano tutto spigoli vivi e angoli oscuri. Fresche e irrestibili come una bibita d'estate.

5 . Mary Gauthier

Dark Enough to See the Stars

Nel corso dei suoi otto album in studio e delle tante apparizioni live anche in Italia, Mary Gauthier si è affermata con fermezza come una scrittrice di verità, una cantautrice che non ha mai avuto paura di immergersi nel nucleo emotivo del protagonista prescelto. Le sue canzoni toccanti, segnate dal suo personalissimo timbro vocale, suscitano spesso forti reazioni emotive. È una delle tante ragioni che la legano così profondamente ai suoi fan. In Dark Enough To See The Stars, titolo bellissimo, la Gauthier, pur ricordando la perdita di cari amici e colleghi come John Prine, Nancy Griffith e David Olney, prende un percorso leggermente diverso dal passato, offrendo in questa occasione anche una visione ottimista attraverso canzoni che celebrano la gioia quotidiana di ogni istante della vita. Dopo due anni di pandemia, una stagione che ha cambiato le prospettive di tutti, il lamento di molti si è trasformato in occasione per fare pace con sè stessi. In fondo per vedere la luce delle stelle occorre prima rimanere davvero al buio.