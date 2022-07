I 5 migliori album usciti questa settimana

Lo hanno fatto prima Bob Dylan, Neil Young e Bruce Springsteen. Da lì in poi molti altri musicisti hanno deciso di vendere il proprio catalogo alle major. Negli ultimi due anni la questione è diventata una sorta di caccia all'oro che non ha risparmiato nessuna leggenda rock. Ultimo caso quello di Frank Zappa: le registrazioni, il catalogo editoriale, l’archivio cinematografico e il contenuto completo degli archivi musicali, il mitico The Vault, il magazzino che ospita tutto il lavoro del mai dimenticato Zappa, insomma l’intera prolifica carriera quarantennale del leggendario musicista, è ora proprietà di Universal Music Group in virtù di un accordo con i figli Moon, Dweezil, Ahmet e Diva (lo Zappa Trust). Ma veniamo ora a chi di strada ne ha fatta ma che ancora ne deve fare prima di capitalizzare la propria musica.

1 . Paolo Nutini

Last Night in the Bittersweet

A otto anni dal suo ultimo lavoro in studio, Paolo Nutini pubblica il nuovo album anticipato dai singoli Lose It, Through The Echoes, Shine A light, Pietrified in Love e Acid eyes. Il quarto disco dell'artista scozzese, Last Night In The Bittersweet, non farà altro che aumentare il successo ottenuto in passato soprattutto grazie a Sunny Side Up e Caustic Love, due dischi dalle vendite milionarie. Un'epopea di 70 minuti che spazia dal rock classico al post-punk al krautrock ipnotico, dimostrando di essere il suo album più profondo, più vario, più completo e più gratificante fino ad ora. Il ritmo insistente Motorik del nuovo singolo Lose It’ porta sfumature di band tedesche dei primi anni '70, come ad esempio i Can e i Neu!; la già citata Through The Echoes è invece un classico senza tempo che si inserisce nel filone di Ben E. King e Otis Redding, con la voce di Nutini che ci ricorda il motivo per cui è approdato in casa Atlantic. Last Night in the Bittersweet porta con sé anche una serie di influenze inaspettate. Un rischio artistico che, a questo punto della sua carriera, Nutini si poteva permettere. Senza fare troppi calcoli ma anche senza snaturarsi troppo.

2 . Fleet Foxes

Very Lonely Solstice

Il gruppo di Seattle, autore di un strepitoso omonimo debutto nel 2008, seguito da altri tre ottimi album, Helplessness Blues, Crack e Shore, pubblica finalmente A Very Lonely Solstice, l'opera che ha saputo catturare un momento toccante del nostro tempo. La registrazione è stata originariamente trasmessa come evento in live streaming nel solstizio d'inverno del 2020, pochi giorni dopo che New York aveva dichiarato lo stato di emergenza in risposta all'aumento dei casi di covid. Gran parte di A Very Lonely Solstice mostra un focus solista su Robin Pecknold, che offre in questa occasione arrangiamenti acustici delle canzoni migliori che abbracciano il poker discografico dei Fleet Foxes. La selezione riguarda infatti tutti e quattro gli album in studio della band, canzoni che vanno da Tiger Mountain Peasant Song a Blue Spotted Tail, da If You Need To a Keep Time On Me sino alle tracce più recenti del loro ultimo lavoro in studio del 2020, Wading In Waist-High Water e Can I Believe You. Presenti anche una cover di In The Morning di Nina Simone e un riarrangiamento del tradizionale Silver Dagger. Un disco live che riporta intatte tutte le delicate suggestioni emotive a cui ci hanno abituato nel tempo i Fleet Foxes.

3 . Tedeschi Trucks Band

I Am The Moon: II. Ascension

Un poema persiano, che già ispirò nel 1970 l’album di Eric Clapton con Derek and the Dominos, Layla and Other Assorted Love Songs, e una band entrata nel mito: questo è ciò che incornicia I Am the Moon, un’opera-rock collettiva scritta dalla band durante i mesi della pandemia, un'impresa epica in quattro album con 24 canzoni originali, scandita in altrettanti capitoli programmati a partire dal primo episodio Crescent, già disponibile dallo scorso giugno, per proseguire ora con Ascension. Il gruppo si è formato nei primi mesi del 2010 a Jacksonville (Florida) per iniziativa dei musicisti Derek Trucks e Susan Tedeschi, marito e moglie, che avevano temporaneamente archiviato i loro progetti solisti per dar vita a una nuova esperienza artistica. Il loro album di debutto, pubblicato nel giugno 2011, ha vinto nell'ambito dei Grammy Awards 2012, il premio come "miglior album blues". I Am The Moon: II. Ascension è un lavoro concettuale d'altri tempi, coraggioso e puro come l'amore per il blues.

4 . Frida Bollani Magoni

Primo Tour

Una tracklist che in un qualche modo sintetizza le sue origini e i suoi interessi musicali, da quelli condivisi con i genitori - i due talenti eccezionali Petra Magoni e Stefano Bollani - a quelli per Lucio Dalla, Leonard Cohen, Franco Battiato. Ma non senza dimenticare l’interesse per i brani e la musica della sua generazione: da Ariana Grande a Britney Spears. Il tutto reinterpretato con quella che è già la cifra inconfondibile di Frida: una straordinaria capacità di impossessarsi delle note e restituirle con altri significati, legandovi altre emozioni, dando loro nuove e inaspettate vite. Non ha ancora 18 anni eppure si sta imponendo come una delle artiste più mature e sorprendenti del panorama internazionale. Ed ora tutta la musica di questa splendida ragazza che sa fare magie con il pianoforte e la voce – anche se non disdegna la chitarra e l’armonica e si sta dedicando allo studio della batteria e del basso - è raccolta in un album intitolato Primo Tour. Sin troppo facile dire che buon sangue non mente, ma spesso, si sa, i figli d'arte hanno davanti più ostacoli che autostrade spianate.

5 . Imagine Dragons

Mercury Acts 1 & 2,

Premessa, chi scrive trova urticanti le canzoni degli Imagine Dragons tanto quanto il loro successo planetario. Tuttavia voglio sperare che Rick Rubin, produttore di questo nuovo doppio lavoro, abbia visto in loro qualcosa che non sia solo una macchina da soldi. Se musicalmente siamo sempre lì, a quel suono sforna hit che si può solo odiare o amare, concettualmente se Act 1 esplora temi come l’amore, la fede, il dolore, la perdita e la passione, Act 2 si concentra soprattutto sull'uscita dal dolore per una perdita. Il doppio album è stato anticipato dal singolo Sharks, il cui video, diretto dal regista vincitore del VMA, Drew Kirsch (Taylor Swift), è ambientato a Las Vegas. Il frontman Dan Reynolds ha raccontato: “Con il videoclip di Sharks ci siamo prefissi di rappresentare la nostra città natale nella luce che meritava: una città piena di passione, intrattenimento e arte. Che non dorme mai ed è eccentrica. Una continua avventura da vivere. Faccio parte della terza generazione di abitanti di Las Vegas, amo questa città e dobbiamo a lei il nostro successo. Ci ha sempre spalleggiato. Sharks è un sentito omaggio alla nostra casa”. E insomma: se vi piace Las Vegas vi possono piacere anche gli Imagine Dragons.