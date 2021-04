Ultimo improvvisa un concerto all'aeroporto di Fiumicino: il video è virale

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre un milione di views per la clip condivisa dallo stesso cantante sui social. Applausi dai passanti

"Non ho resistito". Ed infatti Ultimo, ritrovandosi di fronte un pianoforte nel pieno dell'Areoporto di Fiumicino, a Roma, ha deciso di improvvisare un concerto per i passanti. Il video, caricato dallo stesso cantante sui suoi canali social, è diventato presto virale con oltre un milione di visualizzazioni e tredicimila commenti in poche ore.

L'esibizione sulle note di Buongiorno vita ha attirato subito l'attenzione dei passeggeri, che si sono raccolti attorno al piano e lo hanno omaggiato di un applauso. Nei giorni scorsi il 24enne romano - costretto come tutti a rinviare il suo tour negli stadi al 2022 a causa dell'emergenza coronavirus - è stato protagonista di un'altra peculiare performance, ma stavolta decisamente più scenografica: da solo, sempre al pianoforte, all'interno del Colosseo, ha presentato il suo ultimo brano ed ha intonato un medley delle sue hit più famose da Piccola stella a Cascare nei tuoi occhi.