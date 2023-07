Ultimo non dimentica: il dito medio contro la stampa che lo ha criticato a Sanremo

Dopo il successo straordinario dell'anno scorso, nonostante le numerose riprogrammazioni causa covid, del primo tour negli stadi di Ultimo quest'estate il cantautore ci riprova ed è già un successo con alcune delle date, in particolare le tre romane, già sold out.

La data zero è stata il 1 luglio a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, e dal palco ha voluto lanciare un messaggio che è arrivato forte e chiaro ai destinatari: sulle note di Canzone Stupida, in particolare mentre cantava il verso "Posso avere un momento per parlarti con sincerità?" ha mostrato il dito medio con alle spalle alcuni articoli che parlavano del suo quarto posto a Sanremo 2023.

Che tra Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, e la stampa non corra buon sangue non è una novità: il primo scontro pubblico fu durante Sanremo 2019 quando arrivò secondo, dopo Mahmood e la sua Soldi, e che portò ad uno scontro verbale in sala stampa. Quest'anno invece alcuni giornalisti hanno esultato per il podio mancato dell'artista e proprio a loro ha voluto dedicare una piccola parte del suo show, un modo per esorcizzare ma anche per togliersi quei sassolini che da febbraio abitano le sue scarpe.