Ultimo, la fidanzata (figlia di Heather Parisi) pazza di lui ai concerti: i video diventano virali

L'ultimo video che la vede protagonista è forse il meno romantico: Jacqueline Luna Di Giacomo era tra la folla, in prima fila, al concerto a San Siro di Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi. Lui è sceso dal palco a salutare i suoi fan e quando l'ha vista si è fermato per darle un bacio. Che i due siano una coppia ormai non è più una novità, ma questo gesto così dolce è stato molto apprezzato dai fan del cantautore romano che infatti l'hanno ampiamente commentato e condiviso su TikTok.

Dicevamo che forse è il meno romantico, perché sono molti i video condivisi sul social cinese che ritraggono Di Giacomo ai concerti del fidanzato (che sono stati un vero successo). Balla, canta, salta sulle note delle canzoni: una concentrazione di felicità e emozione che non può non far desiderare di essere lì con lei e divertirsi insieme. Questi sono delle piccole dediche d'amore, spesso in questi video lei è lontana dal palco, Ultimo non la può vedere, ed è proprio questo il bello: lei che si gode la musica del fidanzato come la migliore delle groupie.

La storia tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

A lei, Jacqueline, Niccolò ha dedicato la sua canzone "Quel filo che ci unisce", lei lo ha "salvato dalla solitudine e dalle cose materiali della vita" dopo il tira e molla con Federica Lelli. La loro storia d'amore è stata resa pubblica a marzo 2021 con la condivisione di una foto, mentre si baciavano al tramonto in riva al mare, su Instagram. Da quel momento gli scatti di loro due insieme si sono susseguiti, soprattutto sul profilo di lei: appaiono sempre molto felici e sorridenti. Ad agosto 2021 ecco che poi le parole di Ultimo hanno commosso i suoi fan ma non solo: "Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato. Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi".

Questa lunga riflessione, conclusa con una parte del testo di Quel filo che ci unisce, è stata scritta a corredo di un post con una loro foto e gli scatti che testimoniano il loro disordine.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo, 22 anni, è la figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, medico ortopedico. Oltre ai gemelli, Elizabeth e Dylan, che vivono con la mamma ad Hong Kong (dove Heather convive con l’attuale compagno Umberto Maria Anzolin) Jacqueline ha un'altra sorella, Rebecca Jewel Manenti (figlia dell'imprenditore Giorgio Manenti) che è una dentista specializzata in ortodonzia.

Quando la madre si è traferita ad Hong Kong è rimasta a vivere con il padre fin quando non è partita per New York dove ha frequentato la New York Film Academy, dalla quale si è diplomata a maggio 2022. Come si vede su Instagram (che vanta 162mila follower) nei periodi in cui lei si trovava negli Stati Uniti Niccolò è andata spesso a trovarla così da non rimanere per troppo tempo lontani.

Con la sorella, Rebecca, ha un ottimo rapporto e le due oltre ad essere sorelle sono grandi amiche. Rebecca, ad esempio, non è mancata al giorno di laurea della sorella e a testimonianza di ciò anche un bellissimo post: "Ma quanto è bello gioire dei successi delle persone che ami? Forse lo è ancora di più quando conosci il percorso che ha fatto. Quando la determinazione, la passione e la tenacia superano gli ostacoli ed i pregiudizi, tagliare la linea del traguardo ha un sapore ancora migliore. Auguri a te, che sei la mia compagna di vita. Il mio uragano di energia, così diversa da me ma cosi perfettamente compatibile".

I video su TikTok di Jacqueline Luna Di Giacomo