"Ultimo non saluta Mengoni", il cantautore spiega come stanno le cose

"Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni, non ci sono rapporti tra loro". Era stato Amedeo Venza, subito dopo Sanremo, a parlare di una presunta tensione tra i due cantautori, entrambi nel cast dell'ultimo Festival. Voci che hanno iniziato a circolare velocemente sui social - e non solo - senza mai essere smentite dai diretti interessati, tanto da far pensare che fossero più di semplici rumors.

A intervenire adesso è Ultimo, che ai microfoni di Radio Deejay, ospite di Linus e Nicola Savino, ha spiegato come stanno le cose: "Erano usciti articoli che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Fatemi precisare questa cosa. Non è così, anzi è il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. Questo lo volevo dire, oggi scrivono robe che non esistono. Non è vero nulla, ripeto che io lo stimo molto Mengoni e quello che avete letto non è vero".

Ultimo non tornerà a Sanremo

Il cantautore romano, quarto classificato a Sanremo con la canzone "Alba", ha anche dichiarato che non tornerà più al Festival: "In realtà è una questione che non ha a che fare con la mancata vittoria o altro - ci ha tenuto a precisare - Ho già detto prima del Festival che volevo chiudere un cerchio con Alba. Sono tornato, l'ho fatto e quindi penso che non ritornerò. Avete ragione quando dite che nel nuovo album ci sono pezzi più diretti e facili di Alba. Canzoni che al teatro Ariston sarebbero arrivate con più facilità, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la protesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un'altra canzone non avrebbe avuto senso".