Rhove e gli insulti ai fan, Ultimo dice la sua

La tempesta sembrava essersi placata, ma quanto accaduto al concerto di Rhove a Ferrara continua a far discutere. Il cantante se l'è presa con alcuni fan perché non saltavano, lasciando il palco infuriato. I fischi del pubblico si sono spostati sui social, dove i Pinguini Tattici Nucleari si sono scagliati contro di lui e pochi giorni fa anche Mahmood.

Adesso a commentare la vicenda è Ultimo, che parlando di trapper criticati per l'uso di basi ha detto: "Cerco la verità, nel bene e nel male. Dal vivo anche l'errore rende umana un'esibizione. Non punto il dito su chi usa le basi, ma per gli insulti ai fan, invece, sono d'accordo con i Pinguini Tattici Nucleari: sta a noi far divertire". Reduce dal sold out al Circo Massimo, ha spiegato ancora: "Sembra che oggi tutti ci possano arrivare, ma nessuno pensa a rimanere. Sono a 6 anni dal mio primo singolo e adesso comincia la verità".

Vincitore delle Nuove Proposte nel 2018 con 'Il ballo delle incertezze', secondo classificato tra i big l'anno dopo con 'I tuoi particolari', su un possibile ritorno a Sanremo ha dichiarato: "Ci vuole il pezzo giusto. Però sarò sempre riconoscente e grato a quel palco". Nonostante l'ultima volta non finì benissimo (sbottò in sala stampa con un giornalista che gli chiedeva della mancata vittoria): "Mi sono calmato, non succederebbe più".