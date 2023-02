Ultimo si confida con i follower: "Non credo di tornare più a Sanremo"

Ultimo dice basta a Sanremo. La comunicazione, non così drastica nelle parole ma decisa nel tono, arriva attraverso i profili social del cantante romano, al secolo Niccolò Moriconi, che in una serie di storie Instagram ha parlato con i follower dell'esperienza sul palco dell'Ariston appena conclusa dove si è classificato al quarto posto con il brano Alba.

"So che nel disco ci sono canzoni più ‘dirette’ che su quel palco sarebbero arrivate più facilmente, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto" ha spiegato parlando della sua canzone: "Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un'altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona".

Poi la dichiarazione secca a chi gli ha chiesto se parteciperà ancora alla kermesse che nel 2018 lo lanciò tra i giovani grazie a Il Ballo delle Incertezze: "L'ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con Alba, l'ho fatto e quindi credo di non tornarci più".

Dopo il 2018 Ultimo è tornato a Sanremo e ha gareggiato nei Big con il brano i Tuoi particolari. Si pensava vincesse, ma poi a vincere, con qualche polemica, fu Soldi di Mahmood. Il capitolo Festival, pertanto, è chiuso, almeno per ora: Niccolò Moriconi vuole concentrarsi su altro e conservare solo i ricordi di questa esperienza.