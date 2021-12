Uomini e Donne, Vasco Rossi omaggia il cavaliere 91enne: il video conquista i fan

Alessandro, vivace 91enne protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha ammesso subito i suoi gusti musicali durante il programma di Maria De Filippi: “Rose rosse? No, a me piace Vasco Rossi, tutta un’altra canzone” ha spiegato parlando con la conduttrice e con Pinuccia, dama corteggiata spesso sulle note dei brani musicali del cantante di Zocca. “Quando sento le sue canzoni, io mi sento bene, c’è qualcosa che mi attira” ha ammesso ancora l’uomo che adesso si è trovato destinatario del gentile omaggio del suo idolo.

Vasco Rossi, infatti, ha dedicato a lui un video postato sulla sua pagina Instagram con tanto di citazione: “Un Abbraccio ad Alessandro, 91 Anni! Il più “Grande” e il più Simpatico della Combriccola” ha scritto il rocker a corredo del filmato composto da un collage di momenti che mostrano il cavaliere richiedere con costanza le sue canzoni quando si tratta di ballare con la corteggiata. Il curioso omaggio ha suscitato l’apprezzamento di migliaia di fan: “Vasco, sei come i giochi in scatola, dai 3 ai 99 anni”, scrive qualcuno. E tra loro non mancano i commenti di Rudy Zerby, Raffaella Mennoia, Gianni Sperti.