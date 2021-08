Valeria Rossi vent'anni dopo il tormentone: cosa fa oggi la cantante di 'Sole, cuore, amore'

Il successo lampo e travolgente è un'arma a doppio taglio. La parte affilata, quella più tagliente, si scopre soltanto a riflettori spenti, quando - e se - la ribalta si trasforma in ricordo. Non tutti però si fanno male, c'è anche chi l'accetta e riesce a farne a meno senza nostalgia. Come Valeria Rossi, autrice e cantante che nell'estate del 2011 esplose con 'Tre parole'.

La sua rima 'sole, cuore, amore', scontatissima quanto geniale, ha fatto cantare chiunque e ancora oggi accende l'interruttore della memoria. Qualche anno dopo quel tormentone, però, è arrivato l'oblio. Oggi Valeria Rossi è ben lontana dalla scena musicale, ma non ha rimpianti.

Cosa fa oggi Valeria Rossi

Il palcoscenico fa parte del suo passato. La Rossi, 52 anni, ha cambiato vita e lavora all'anagrafe: "Ho ripreso i libri della mia prima laurea, in diritto, ho fatto un concorso e sono stata assunta come ufficiale dello stato civile, redigo gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone" fa sapere in un'intervista a La Repubblica. "Ogni giorno ho a che fare con le vite delle persone - aggiunge - avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto".

Gli anni del successo

Su quegli anni sulla cresta dell'onda dice: "Non ne sapevo nulla di televisione, di radio, di promozione, non avevo idea di cosa fossero i 'bagni di folla'. Ero un'autrice, non una perfomer, non avevo alcuna esperienza dei meccanismi di show business, era tutto nuovo per me. Ero ovviamente contenta all'inizio - prosegue - molto sorpresa ma anche molto divertita da quello che stava accadendo". Fu un vero tsunami per lei, spiega: "Capii abbastanza presto che tutto stava prendendo dimensioni anomale e capii che se non stavo attenta avrei perso completamente il controllo su me stessa e sulla mia vita. Tutto durò due anni, piuttosto rocamboleschi dal punto di vista professionale. Perché alla fin fine era una professione inventata, anzi è difficile anche chiamarla professione, io ero un'autrice e sapevo ben poco di palcoscenici". Oggi ne sa decisamente qualcosa in più, ma non le interessa.