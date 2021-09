Ornella Vanoni interrompe il concerto: "Siete vaccinati? Allora possiamo lavorare". Il video è virale

Ornella Vanoni show sul palco dell'Arena di Verona. Prima di esibirsi con Colapesce e Dimartino sulle note della hit estiva Toy Boy in occasione del concerto Power Hits Estate 2021 di Rtl 102.5, la cantante ha chiesto ai due colleghi: "Siete vaccinati?". E, alla risposta affermativa degli artisti, ha replicato: "Allora possiamo lavorare". Un siparietto diventato presto virale sui social.

Vanoni, 87 anni, è risultata positiva al coronavirus ad ottobre dell'anno scorso. Da allora si è sempre spesa in favore della campagna vaccinale: "È una guerra contro un nemico che non sappiamo quando arriva o quando ci piglia, come le bombe che non sapevamo dove cadevano - ha raccontato - Sono stata malissimo, temevo di morire dal mal di pancia ma il peggio è stato dopo: mi si sono gonfiati i linfonodi, ho avuto un blocco intestinale, il dopo Covid è stato un inferno".