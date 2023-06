Vasco Rossi: "Cosa raccontava Silvio Berlusconi? Favole, favole, favole. Pace all'anima sua"

Sulle note della sua T'immagini cantata dal palco della prima tappa del suo tour allo Stadio Dall'Ara a Bologna Vasco Rossi ha aperto una parentesi politica che ha compreso anche Silvio Berlusconi. "Che ci racconta la Meloni?" ha chiesto il Blasco incitando i suoi fan che hanno prontamente risposto: "Favole, favole, favole" a suon di musica. Risposta che è stata replicata anche quando il rocker ha chiesto: "E cosa raccontava Silvio Berlusconi?", citazione a cui è seguito un "pace all'anima sua...".

Ma anche i comunisti e i Cinque Stelle sono stati interpellati dal rocker che alla viglia dei suoi concerti si è descritto come un provocatore: "È questo il ruolo dell'artista: provocare le coscienze per mantenerle sveglie". E ancora: "Boccio quasi tutti, della distinzione destra-sinistra non me ne frega un caz*o. Si salva solo Pannella, che non c'è più" aveva aggiunto: "I politici ormai non fanno gli interessi di questo Paese, ma i loro interessi personali. Adesso c'è una narrazione di grandeur dell'Italia che non è vera, solo per avere più voti. L'Italia non conta niente nel mondo. Siamo un Paese piccolissimo. È una grazia se siamo in Europa".

Di seguito il video pubblicato su TikTok