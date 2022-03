Vasco Rossi torna in concerto dopo lo stop del covid: al primo show saranno in 120mila

Vasco Rossi torna in tour e lo fa con il botto. Dopo due anni di rinvii forzati a causa del covid è ormai certo, si spera, che il Blasco tornerà ad esibirsi sul palco. Al primo "mega evento" in programma il 20 maggio a Trento alla "Trentino Musica Arena", saranno presenti 120mila persone. A comunicarlo è Live Nation che annuncia anche la collaborazione tra il rocker e Marracash. I due il 25 marzo pubblicheranno "La pioggia alla domenica" i cui proventi saranno devoluti a Save the Children.

"Mi piace Marracash, - scrive Vasco sui suoi social - “è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli “La pioggia alla domenica”. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente”.

Dal canto suo Marracash scrive: “Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre.”

I due artisti hanno deciso di devolvere i proventi del singolo a Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, a favore dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina. Save the Children, che opera nel paese dal 2014, sta distribuendo aiuti ai bambini tuttora intrappolati nel Paese e che stanno rischiando la loro vita, e sta supportando coloro che sono fuggiti nei paesi limitrofi e che hanno bisogno di protezione e di beni di prima necessità.

Vasco, i concerti del 2022

Dal 1 maggio cadono tutte le restrizioni e, finalmente dopo 2 anni di fermo, Vasco Rossi si prepara alla ripartenza dei concerti che daranno il via alla stagione dei grandi live in Italia. Il rocker non sta più nella pelle, non vede l’ora di riabbracciare il suo pubblico e il suo pubblico non aspetta altro che un suo concerto. Ben 11 date tutte sold out, la scaletta è ovviamente top secret al momento ma conterrà sicuramente delle belle sorprese, le nuove canzoni dell’ultimo album “Siamo qui” e alcune rivisitazioni di piccoli gioielli del passato.

Le date dei concerti di Vasco Rossi nel 2022