Green Pass, Vasco Rossi sfotte Red Ronnie: "Presento con lui l'album, ma mi dissocio dalle sue posizioni"

Insieme "come da tradizione", ma distanti su tutto il resto. Mette le mani avanti Vasco Rossi nell'incontro con Red Ronnie a proposito del lancio del suo nuovo disco Siamo qui, in uscita a dicembre. Per quel "tutto il resto" si intendono, in particolare, le posizioni anti green-pass del giornalista nei confronti della pandemia.

"Mi dissocio"

In un video pubblicato da Vasco sui suoi profili social, il cantante è a colloquio con l'esperto di musica, ma solo ed esclusivamente per raccontargli il suo ultimo lavoro, come tiene a specificare sin dall'inizio della clip. "Voglio dire subito che mi dissocio da tutte le cose che Red Ronnie dice in giro e nelle varie televisioni. Mi dissocio completamente. Non sono d’accordo su niente", esordisce il cantautore. "È un incontro tradizionale - chiarisce poi sorridendo - Dove spiego a Red Ronnie il nuovo disco, ma non sono responsabile di quello che lui capisce".

In basso, il video: Vasco Rossi prende le distanze da Red Ronnie (Crediti Instagram)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando Red Ronnie ha rifiutato di mostrare il green pass al museo

In queste settimane infatti Vasco Rossi ha sempre promosso campagna vaccinale nei confronti del Covid, mentre Red Ronnie ha più volte espresso la sua contrarietà al green pass. L'ultimo episodio di rilievo è avvenuto la scorsa settimana, quando il Museo di Messina ha negato l'accesso al cantante dopo che quest'ultimo si è rifiutato di mostrare la certificazione verde: "Ho detto che ce l'avevo (e ce l'ho perché ieri ho fatto tampone per prendere l'aereo) ma che non intendevo mostrarlo perché la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto dalla privacy. Ho detto anche che gli avrei firmato una dichiarazione dove asserivo di averlo lo 'skif-pass' - ha spiegato ancora, polemico - ma di farmelo scannerizzare no. Nulla".