Malore per Victoria dei Maneskin, assente al Tonight Show

I Maneskin ancora ospiti del Tonight Show di Jimmy Fellon. Stavolta però manca Victoria. La bassista della rockband ha avuto un malore (nulla di grave) e dunque non ha potuto esibirsi insieme ai suoi compagni. Con Damiano, Ethan e Thomas, però, ecco il conduttore della seguitissima trasmissione americana.

Parrucca bionda, trucco glitter, Fallon si presenta al pubblico spiegando che Victoria "è ammalata, sta bene" ma che comunque il terzetto aveva bisogno di una sostituzione. "Mi hanno chiesto se potevo suonare" ha detto ancora, prima di imbracciare il basso.

"E' vero - ha spiegato ancora - è successo stamattina alle 11. Ho risposto 'come la suonate? Cos'è? Non lo so...'. Me l'hanno fatto vedere e... ce l'ho!. Lo faccio per Vic, per il rock and roll e per il Mondo!", ha urlato il conduttore fra gli applausi per poi esibirsi nell'ultimo singolo del gruppo, 'Supermodel'. I Maneskin, ancora negli Stati Uniti per i prossimi giorni, stanno andando scherzosamente in giro con il cartonato di Victoria.

Il video pubblicato sul profilo Instagram dei Maneskin