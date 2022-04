Il toccante video di Blanco che canta "Blu Celeste" a San Pietro. Qual è il significato e perché è stato invitato

A 19 anni Blanco ha cantato in Vaticano la sua "Blu Celeste" davanti a oltre 80mila giovani, alla vigilia dell'arrivo del Papa. Vera e propria rivelazione musicale dell'anno grazie al trionfo collezionato al Festival di Sanremo (almeno per il pubblico generalista, vista la fama che l'artista bresciano nutriva già da tempo tra i più giovani), il cantante ha interpretato uno dei suoi brani più toccanti, coinvolgendo tutti gli adolescenti e non accorsi in pellegrinaggio in Piazza San Pietro.

Perché il Papa ha voluto Blanco

"Blu Celeste" è sicuramente la canzone più intima di Blanco, incentrata sul dolore più grande vissuto nel suo giovane percorso di vita, ovvero la morte di una persona particolarmente cara. "Blanco, con i suoi testi che raccontano fatiche, speranze e ferite, dà voce alle inquietudini e agli stati d’animo dei ragazzi, forse non di tutti, ma sicuramente di tanti", ha spiegato nei giorni scorsi Don Falabretti presentando l’iniziativa organizzata in occasione del Lunedì dell’Angelo. E ancora: "Non si può pensare di parlare con loro, di convincerli con ragionamenti o parole, se prima non si è disposti ad ascoltarli, senza la pretesa di annullare il loro mondo con un colpo di spugna, giudicandolo solo sporco e inadatto. Blanco è un regalo ricevuto e ridonato ai ragazzi".

Il video





Il significato di "Blu Celeste", cantata in Vaticano

E così è stato. Nel testo del brano da 50 milioni di stream su Spotify (e che riportiamo per intero in basso), Blanco esorcizza il dolore per la perdita di una persona amata e coetanea che viene descritta praticamente come un "fratello", pur non avendone mai voluto rivelare l'identità, trincerandosi nella assoluta riservatezza. Impressi sul suo corpo, il cantante ha diversi tatuaggi, tra cui proprio la scritta "Celeste". Sul petto ha inoltre disegnato un angelo che, spiega, raffigurerebbe se stesso: buono come lui, ma con una corona di spine che starebbe ad indicare il suo lato "marcio". "Ma mi rappresenta perché è buono, io comunque sono un bravo ragazzo, non una testa di cazzo", ha dichiarato.

Il testo di Blu Celeste

Quando, quando il cielo si fa blu

Penso solo a te

Chissà come stai lassù

Ogni notte

È blu celeste

È blu celeste

È blu celeste

Il cielo è blu come il tuo nome

Blu come l'inchiostro di 'sta penna

Che scrive parole senza pensarle

E io non posso starne senza

Ho la ragione che rallenta

Ogni mio senso di colpa

E non c'è un mostro che la tolga da me

E mi metterò al riparo

Mentre imparo ad accettarlo

Che se il tempo lo ha già fatto

Ora sei un mio ricordo

Un mio ricordo immaginario

Del fratello che vorrei

Nato nel mese di acquario

Sarei il pesce e tu lo squalo

Siamo grandi per sognare

Tu saresti maggiorenne

Io ormai sono un sedicenne

Vado per i diciassette

Festeggerò da solo

Un altro compleanno di merda

Quando il cielo si fa blu

Penso solo a te

Chissà come stai lassù

Ogni notte

È blu celeste

È blu celeste

È blu celeste

Quando il cielo si fa blu

Penso solo a te

Chissà come stai lassù

Ogni notte

È blu celeste

È blu celeste

È blu celeste

Avevo un peso dentro

Un peso da levare

Ci ho messo un pezzo a raccontarti

Sotto le luci di questa camera

Tutto un disastro

Doveva essere tutto perfetto

Tipo luci spente, vorrei scriverti al buio

Tipo, na-na-na, luglio

Tipo scriverti senza volerlo

Tipo, na-na-na, bisbiglio

Tipo, na-na-na, buio

Al buio

Quando il cielo si fa blu

Penso solo a te

Chissà come stai lassù

Ogni notte

È blu celeste

È blu celeste

È blu celeste

Quando il cielo si fa blu

Penso solo a te

Chissà come stai lassù

Ogni notte

È blu celeste

È blu celeste

È blu celeste