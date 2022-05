Il video di "Stefania" dei Kalush Orchestra girato tra le rovine di Irpin e di Bucha

E' stato girato tra le rovine di Irpin e di Bucha il video di "Stefania", canzone della Kalush Orchestra che ha trionfato all'Eurovision Song Contest e che è diventata, ormai, un vero e proprio inno a tutte le mamme ucraine alle prese con l'invasione russa.

La canzone è stata scritta dal cantante Oleh Psiuk per sua mamma, e racconta di quando lei lo proteggeva tra le sue braccia. Di seguito il testo:

"Stephanie mamma, mamma Stephanie

Il campo fiorisce e diventa grigio

Cantami una ninna nanna, mamma

Voglio ancora sentire la tua parola nativa

Mi ha cullato, mi ha dato un ritmo

E, probabilmente, la forza della volontà non mi sarà tolta, perché lei ha dato

Probabilmente ne sapeva più di Salomone

Verrò sempre da te su strade dissestate

Non mi sveglierà, non mi sveglierà, nelle forti tempeste

Prenderà due museruole da sua nonna, come se fossero proiettili

Mi conosceva molto bene, non si è lasciata ingannare

Dato che ero molto stanco, mi ha cullato in tempo

Luli, luli, luli, vai!

Stephanie mamma, mamma Stephanie

Il campo fiorisce e diventa grigio

Cantami una ninna nanna, mamma

Voglio ancora sentire la tua parola nativa

Non ho i pannolini, ma mamma, ma mamma, basta

Non importa come cresco, da grande pago le cose

Non ho avuto un figlio, lei continua a perdere la pazienza

Stavo camminando, le scorie ti avrebbero colpito!

Sei ancora giovane, oh mamma, al culmine

Se non apprezzo la cura del picco della gloria, sono in un vicolo cieco

Uccidi la vetta, questa vetta, brucerei, brucerei, con il tuo amore

Luli, luli, luli, vai!

Stephanie mamma, mamma Stephanie

Il campo fiorisce e diventa grigio

Cantami una ninna nanna, mamma

Voglio ancora sentire la tua parola nativa

Stephanie mamma, mamma Stephanie

Il campo fiorisce e diventa grigio

Cantami una ninna nanna, mamma

Voglio ancora sentire la tua parola nativa"