Vittorio De Scalzi: un mese fa il covid, è morto di fibrosi polmonare

"Non so più il sapore che ha / Quella speranza che sentivo nascere in me/ Non so più se mi manca di più / Quella carezza della sera o quella voglia di avventura / Voglia di andare via".

Il cantante e chitarrista Vittorio De Scalzi resterà per sempre nell'immaginario collettivo la voce della delicata e avvolgente melodia che accompagna l'ascoltatore in un vero e proprio viaggio nel passato: "Quella carezza della sera/Aldebaran" (1978), il maggior successo dei New Trolls, il gruppo musicale rock progressivo da lui fondato nel 1967 e attivo per un trentennio, fino al 1997. Colonna della scuola genovese e ligure, il musicista, morto all'età di 72 anni, era stato colpito da una fibrosi polmonare un mese dopo essere guarito dal Covid. La sua ultima esibizione risale allo scorso 15 luglio a Sanremo con l'Orchestra Sinfonica Sanremese diretta da Roberto Izzo, riproponendo il suo "Concerto grosso" all'auditorium Alfano.

Cos'è la fibrosi polmonare post Covid

l virus SARS-CoV-2 può provocare, in pazienti reduci dall’infezione, l'insorgenza di patologie come la fibrosi polmonare, definita PCPF, acronimo dalla definizione in inglese “Post-Covid Pulmonary Fibrosis”.

La fibrosi polmonare, spiega il sito di GVM, gruppo ospedaliero italiano, è una malattia respiratoria, considerata la forma più comune di polmonite interstiziale. Viene così definita perché il tessuto elastico dei polmoni viene invaso da tessuto connettivo alterato – che rigido e fibroso – prolifera sostituendo progressivamente il tessuto polmonare normale. Il polmone diviene quindi progressivamente rigido, perde il suo volume e diviene via via incapace di scambiare ossigeno. Ciò porta a carenza di ossigeno nel sangue e in tutti gli organi, configurando un quadro di insufficienza respiratoria.

L'annuncio della famiglia

L'annuncio della scomparsa di De Scalzi stato pubblicato oggi sulla pagina Facebook dell'artista: "Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l'amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola 'quella carezza della sera...' lui vi ascolterà". Il post è firmato dalla moglie Mara e dai figli Alberto, rapper, e Armanda (la terza figlia, Alice, è morta nel 2005 all'età di trent'anni a causa di una trombosi cerebrale).