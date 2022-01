When We Were Young, il festival pop rock che i nostalgici stavano aspettando

No, non è uno scherzo: il 22 ottobre 2022 alcuni degli artisti più amati degli anni 2000 saliranno sui palchi del When We Were Young. Il titolo è già una dichiarazione d'intenti, "quando eravamo giovani", e se prendiamo in considerazione il luogo in cui si svolgerà, ovvero Las Vegas, la città dove tutto è possibile, abbiamo già messo insieme due particolari che sono destinati a rendere la manifestazione epica.

Sui palchi saliranno come headliner My Chemical Romance e Paramore, a seguire si alterneranno Avril Lavigne, Bring Me the Horizon, A Day to Remember, Bright Eyes, Jimmy Eat World, The All-American Rejects, Wolf Alice e molti altri. Insomma una vera e propria generazione di musicisti, tra il popo-punk e il pop-rock, farà risuonare le sue canzoni di fronte ad una platea di fan ancora innamorata degli skinny jeans, dell'eyeliner e dei ciuffi chilometrici.

In totale gli artisti sono più di 60, sono stati annunciati solo ieri, e la pagina Instagram del festival, organizzato da Live Nation, in meno di 24 ore ha già più di 300mila follower.

La prevendita dei biglietti si aprirà il 21 gennaio sul sito ufficiale di When We Were Young.