Nanni Moretti massacra Berlusconi all'estero: "Un uomo che ha disprezzato le regole"

A due settimane dai funerali (di Stato) di Silvio Berlusconi continua a far discutere la decisione del Governo di proclamare il lutto nazionale. Una polemica che ha varcato i confini, arrivando anche all'estero, dove la stampa prova a capire qual è il reale sentimento del Paese.

Tranchant l'opinione di Nanni Moretti: "Assolutamente inappropriato". Il regista, in Francia per la promozione del suo ultimo film "Il Sol dell'Avvenire", ha rilasciato dichiarazioni durissime al quotidiano Le Monde: "Non saremo qui a parlarne se in Italia esistesse una legge antitrust e una sul conflitto di interessi come nelle democrazie sane e serie". Tornando all'ultimo saluto riservato al leader di Forza Italia, Moretti ha detto ancora: "Il lutto nazionale per un uomo che ha disprezzato le regole mi è parso del tutto inappropriato".

Moretti, dopo aver individuato in Matteo Salvini e Giorgia Meloni "gli eredi di questo modo di fare politica", ha continuato senza fare sconti: "L'elettorato italiano è sempre stato maggioritariamente di destra. All'epoca in cui il Paese era diviso tra Dc e Pci, queste forze riuscivano a parlarsi. Avevano un passato comune, la Resistenza, la nascita della Repubblica. Con l'ingresso in politica di Berlusconi, nel 1994, questa memoria si è dissipata, i due elettorati hanno smesso di comunicare. Come se avesse liberato gli istinti più abietti dell'elettorato di destra, che la Dc aveva, sino ad allora, circoscritto a un perimetro costituzionale". Un giudizio impietoso dato così, fuori casa.