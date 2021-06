Nastri d'argento 2021, dove guardare i film premiati

A soli sei mesi dall'uscita del primo film, sono già tre i titoli targati Sky Original premiati martedì 22 giugno ai Nastri d’Argento 2021. Renato Pozzetto ha ricevuto il Nastro d’Argento Speciale per la sua interpretazione in "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati. Il Premio Graziella Bonacchi è andato a Ginevra Francesconi, giovane protagonista del film diretto da Michela Andreozzi: "Genitori vs Influencer" mentre il premio per il "Cameo dell’Anno" se l'è aggiudicato Giuliano Sangiorgi per il suo ruolo in "Tutti per 1 - 1 per tutti" di Giovanni Veronesi, prodotto da Vision Distribution e Indiana Production.

"Il nostro percorso con i film Sky Original è da poco iniziato e possiamo dirci orgogliosi di questi primi riconoscimenti - commenta a caldo Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia - Sky investe sempre di più nel cinema italiano, nella creatività e nell’industria culturale del nostro Paese, coinvolgendo i migliori produttori, attori, autori e i talenti emergenti. Ci sono moltissime storie che meritano di essere raccontate e questi premi sono un ulteriore stimolo per continuare la strada intrapresa ed emozionare il nostro pubblico”.

I film premiati

Oltre ai titoli Sky Original, su Sky sono disponibili nell’apposita collezione dedicata ai Nastri d’Argento, molti dei film candidati e vincitori che si potranno vedere già da stasera. Tra questi: