Niccolò Fabi si racconta su Sky Arte: la clip in anteprima

Tra passato e futuro Niccolò Fabi si racconta su Sky Arte in una serata speciale in cui suonerà, in versione semiacustica, alcune delle sue canzoni più caratteristiche. "Niccolò Fabi - Memoria e prospettiva", su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) sabato 15 maggio alle 21.15, sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now.

Una colonna sonora inedita ed emozionante che farà da sfondo a una narrazione ricca di ricordi del cantautore e di interviste ai suoi musicisti, tra cui Roberto Angelini e Pier Cortese. Al centro dello speciale, l’argomento “effetto del tempo” sulle canzoni di Fabi, sulla sua carriera e sulla filosofia di vita che lo ha sempre contraddistinto in uno continuo fluire tra musica e parole, tra passato e futuro, tra memoria e prospettiva.