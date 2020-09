La nonna di Fedez è mussoliniana (e lui non è per niente contento)

Colpo di scena nella vicenda Fedez VS fascismo, che tiene banco da giorni tra accuse, post e tweet al vetriolo. E come in ogni storia avvincente che si rispetti, a sparare la cannonata è la persona più insospettabile, in questo caso la nonna. La signora Luciana Violini, che il rapper un anno fa ha lanciato nel mondo dei social - creandole un profilo Instagram che oggi conta oltre 200 mila follower - è entrata a gamba tesa nella polemica, trascinando ingenuamente il nipote in un'impasse da cui è difficile tirarsi fuori.

Ospite di 'Muschio Selvaggio', il podcast che Fedez conduce insieme a Luis Sal, la signora Luciana si è lasciata sfuggere qualche apprezzamento di troppo nei confronti di Benito Mussolini, dal quale avrebbe addirittura ricevuto un premio in tempi non sospetti. Un incontro di cui Fedez non era a conoscenza, così come è caduto dalle nuvole davanti alle parole di stima della nonna per il Duce. "Avevo 6 anni - ha raccontato la signora - Voi credete nel Mussolini che c'è stato dopo, ma all'inizio lui ha fatto la marcia su Roma. E adesso ci vorrebbe la marcia su Roma".

"Nonna!" la riprende Fedez, più imbarazzato che divertito, ma la nostalgica Luciana va avanti senza remore: "Sì, oggi sì. Ci sono ragazzi oggi che avrebbero bisogno di questo". Invano il tentativo di Luis Sal di far rientrare la situazione, continuando a specificare che si tratta di "generazioni diverse". L'ottantenne la pensa diversamente, ma Fedez si dissocia: "Io non sono d'accordo". Che doccia gelata per lui, da sempre schierato contro il pensiero fascista & dintorni - contro il quale è tornato a scontrarsi negli ultimi giorni, finendo al centro di diverse polemiche - una nonna mussoliniana.

