Addio Nonna Rosetta, l'ultimo (irresistibile) video: "Risparmio energetico? Mettete la maglia della salute"

(In alto, l'ultimo video di Nonna Rosetta)

L'ultimo video prima della scomparsa nonna Rosetta lo aveva registrato un mese fa ed aveva come tema il risparmio energetico, argomento d'attualità visti gli aumenti in bolletta. Ad 89 anni, la signora Rosetta, diventata famosa grazie al coinvolgimento nel team di Youtuber Casa Surace, dispensava consigli su come affrontare l'inverno in arrivo. "Volete consigli per il risparmio energetico? E mo vi ricordate? Quando ve lo dicevo io, da piccoli, mica mi ascoltavate", diceva col solito mix di tenerezza ed ironia che aveva conquistato il pubblico.

Punto per punto, Rosetta elencava le sue cinque indicazioni. "Numero 1", scherzava "Bisogna tenere i riscaldamenti più bassi. Sono quarant'anni che dormo con la vestaglia di flanella. Quest'anno abbasso i riscaldamenti di un grado. Io manco la domenica quando cucino arrivo a 19, mica stiamo ai Caraibi". E poi: usare maglioni più pesanti, indossare la maglia della salute di lana, spegnere la luce quando si esce da una stanza ("Cos'è, una casa o una festa patronale?"). Un uso oculato dei fornelli: "Io il ragù lo faccio cuocere otto ore, ma ne faccio venti litri, così mi dura otto domeniche". Meno dispositivi elettronici, meno acqua ("Doccia al posto del bagno"). Infine, un augurio sulla falsariga del napoletano, in sfottò del presidente russo, artefice del taglio del gas: "Ce la Putin fà".