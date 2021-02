Se vi è piaciuto "Midnight Sky" con George Clooney, adorerete "Notizie dal mondo" con Tom Hanks

Il 10 febbraio 2021 su Netflix è uscito "Notizie dal mondo" (titolo originale News of the World), film del 2020 con protagonista Tom Hanks. Notizie dal mondo è entrato subito nella top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma di streaming: merito del nome di Hanks, che richiama sempre molti fan, ma soprattutto merito di un film molto bello, da non perdere assolutamente.

Soprattutto se vi è piaciuto "The Midnight Sky", il film con George Clooney uscito su Netflix nelle scorse vacanze di Natale, che ha riscosso un immediato e diffuso successo. Le somiglianze tra i due film sono molte ed evidenti, ma prima di analizzarle è utile descrivere sinteticamente la trama di Notizie dal mondo.

Notizie dal mondo: la trama, il cast

News of the World è un film di genere western, tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 2016 da Paulette Jiles, diretto da Paul Greengrass (Bloody Sunday, Jason Bourne) con Tom Hanks ed Helena Zengel. Prodotto dalla Universal Pictures, sarebbe dovuto uscire nei cinema già a fine 2020, ma a causa della pandemia l'uscita è stata rimandata a quest'anno: negli USA c'è stata una premiere al cinema, in Italia il film è arrivato direttamente su Netflix.

La storia è ambientata nel Texas del 1870, all'indomani della Guerra civile tra Stati del Nord e Stati del Sud. Hanks interpreta il capitano Jefferson Kyle Kidd, veterano di guerra, che prima del conflitto era un tipografo ed editore, ma dopo aver perso tutto si è reinventato come lettore di giornali per gli abitanti di villaggi e paesini isolati del Texas. Tra un villaggio e un altro si imbatte in una bambina bionda, che scopre chiamarsi Johanna Leonberger, rapita anni prima dagli indiani Kiowa e cresciuta come membro della tribù, finché è stata rintracciata e strappata alla sua famiglia adottiva per essere portata dai suoi zii.

Il capitano Kidd si assume, inizialmente controvoglia, l'onere di portare Johanna dalla sua famiglia. La piccola parla solo la lingua dei Kiowa, ma nonostante la barriera linguistica i due si affezionano l'uno all'altra.

Notizie dal mondo e The Midnight Sky: le similitudini tra i due film

Se avete visto The Midnight Sky, avrete già notato che ci sono diverse cose simili con il nuovo film da vedere su Netflix. Innanzitutto i protagonisti, due grandi attori di Hollywood che hanno debuttato nell'universo Netflix.

Anche le co-protagoniste sono in qualche modo simili: al fianco di Clooney c'era Caoillin Springall, di appena 8 anni; la tedesca Helena Zengel ha invece 12 anni, e a differenza della collega aveva già qualche esperienza in film tedeschi. Da notare poi che in entrambi i film c'è l'ostacolo dell'incomunicabilità tra protagonisti e co-protagoniste: in The Midnight Sky a causa - diciamo - delle conseguenze di un trauma, in Notizie dal mondo perché la piccola parla solo la lingua dei nativi americani e qualche parola di tedesco.

Molto diverse sono le ambientazioni dei due film, sia come location sia come epoca, ma anche in questo caso ci sono delle analogie: il Texas del 1800 era un territorio selvaggio e in gran parte inesplorato, come il Polo Nord, e se nel 1870 eravamo appena usciti della Guerra Civile nel 2049 saremo all'indomani della guerra - persa - contro l'ambiente.

Il viaggio irto di difficoltà, il carattere burbero di lui che si addolcisce col passare dei minuti, l'istinto paterno che prevale, il tentativo disperato di dare un futuro accettabile a una bambina: sono tutti temi che ricorrono in entrambi i film. Poi, chiaramente, le storie sono per vari aspetti estremamente differenti, ma se vi è piaciuto The Midnight Sky è molto probabile che adorerete Notizie dal mondo.

Se vi abbiamo incuriosito, ecco il trailer del film con Tom Hanks, in inglese e con sottotitoli in italiano, e il link diretto su Netflix.