Coronavirus, la Notte della Taranta sarà a porte chiuse: numeri contagi preoccupanti

A un mese esatto dall’evento più "internazionale" e atteso del Salento, la pessima notizia per i cultori della musica popolare: annullato il festival itinerante della Notte della Taranta. Per l’edizione del 2020 resterà in piedi il Concertone di Melpignano, il 22 agosto, che si svolgerà tuttavia a porte chiuse. Sarà infatti trasmesso alcuni giorni dopo su Rai2, il 28 di agosto, a partire dalle 22,45, per evitare un maxi assembramento. Negli anni, infatti, l’evento finale del festival ha chiamato a raccolta decine di migliaia di appassionati di tradizioni popolari. Numeri che, davanti a una pandemia, la Fondazione ha ritenuto sconsigliabili.

Preoccupazione per il numero dei contagi

Come spiega LeccePrima, a stabilrlo oggi è stato il consiglio di amministrazione della Fondazione “La notte della Taranta”, che si è riunito in seduta straordinaria alla presenza dei sindaci della Grecìa Salentina, in vista dei preoccupanti numeri del contagio da Covid-19. Davanti a un quadro sanitario emergenziale e nel timore di una nuova ondata, l’inevitabile decisione: annullate le tappe itineranti del festival, quelle che precedono il concerto finale, nei 19 comuni coinvolti. Le spie si sono avvertite tutte sin dall’annullamento della tappa di Carpignano Salentino, nelle ore scorse, dove sono stati registrati quattro casi di positività al Coronavirus. La notizia era dunque nell'aria.

La scelta, fanno sapere gli organizzatori, per tutelare l’incolumità dei cittadini e delle comunità della Grecìa Salentina. La Fondazione, in una nota, ha infatti ringraziato l’intero staff, composto da centinaia di musicisti, tecnici, lavoratori dello spettacolo e lo stesso pubblico “con la certezza di tornare nel 2021 a condividere insieme la bellezza della musica del Salento e della Puglia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dichiarazioni di Massimo Manera, presidente Fondazione La Notte della Taranta

“La decisione di annullare il Festival itinerante e di svolgere il Concertone a porte chiuse, è una scelta attentamente ponderata e condivisa anche con i Sindaci della Grecìa Salentina. Abbiamo interpretato la sensibilità delle nostre genti e abbiamo deciso in coerenza, nonostante la nostra macchina organizzativa fosse pronta al 100 per cento. Non riteniamo che ci siano pericoli sanitari che possano provocare spavento, ma la percezione dei cittadini in questo momento è purtroppo un’altra; e, anche se a nostro avviso essa è immotivata, abbiamo assunto nostro dovere in ogni caso di rispettarla”