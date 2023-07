Siamo appena stati alla presentazione della nuova stagione di Mediaset negli studi di Cologno Monzese e vi raccontiamo in dieci punti che cosa vedremo in tv nella prossima stagione.

“Temptation Island” raddoppia, arriva la versione invernale. Andrà in onda subito dopo Natale su Canale 5. Tre grandi ritorni, anzitutto il reality show “La talpa”, un ritorno invocato da anni dal pubblico e che finalmente troverà spazio nella prossima primavera.

Effetto nostalgia anche con il ritorno della “Ruota della fortuna”, un programma cult del grande Mike Bongiorno e oggi a guidarlo ci sarà Gerry Scotti nella fascia preserale. A Gerry Scotti, va anche

un altro programma, “Io Canto Generation”, una rivisitazione di “Io Canto”, lo show dedicato al talento dei bambini.

E ancora cinque nomi. Il primo è quello di Barbara D'Urso. Il suo contratto scade a dicembre. Al suo posto, alla conduzione di “Pomeriggio Cinque”, arriva Myrta Merlino direttamente da La7. Il secondo nome è quello di Bianca Berlinguer, che lascia Rai3 dopo decenni. Su Rete4 condurrà ben due programmi i cui titoli ancora non sono stati ufficializzati. Di certo, però, c'è che con lei arriverà anche Mauro Corona, il suo storico opinionista.

Il terzo nome è quello di Belén Rodriguez, che esce da “Tu si que vales” e nello show del sabato sera entra invece Luciana Litizzetto. Belen esce anche dalle “Iene”. Al suo posto arriva Veronica Gentili.

Ignoto il futuro di Ilary Blasi. La direzione è soddisfatta dell'Isola, ma le indiscrezioni ci parlano di un cambio di guardia. Promosso a pieni voti invece, Enrico Papi, che avrà due nuovi programmi, ma ancora non si conoscono i dettagli.

Torna su Canale5, infine, Checco Zalone, che qui è nato artisticamente e che qui porterà in scena lo show “Amore più Iva” che ha già girato i teatri. Checco Zalone arriverà in autunno. L'appuntamento, insomma, è per dopo l'estate.

