Paola Turci attacca Pillon: "Poco cristiano e molto fascista". Lui replica: "Sguaiatezze lgbt"

Cinque giocatori della squadra di baseball Tampa Bay, in Florida, si sono rifiutati di indossare il logo Lgbtq+ in occasione del pride in nome della loro fede cristiana. Il gesto - seppur oltreoceano - ha riempito d'orgoglio il senatore Pillon, che ha subito rilanciato la notizia sui suoi profili social: "Onore ai giocatori di baseball di Tampa - ha scritto - L'ideologia lgbt è radicalmente contro la fede, come dimostraano le sfilate blasfeme di questi giorni. Opporsi all'agenda gay è un gesto di fede".

Sbigottita per certe affermazioni, Paola Turci non è rimasta in silenzio e ha lasciato un commento che ha colpito dritto al punto: "Quanto è poco cristiano (e molto fascista) tutto questo, manifesto compreso". La discussione si è infiammata in un attimo: "Paola Turci mi definisce poco cristiano e molto fascista per aver sostenuto i giocatori di Tampa che si sono rifiutati di indossare i colori del Gay Pride - ha replicato il senatore leghista che ha fatto della famiglia tradizionale il suo mantra - Ormai siamo all'assurdo per cui non basta sopportare passivamente le sguaiatezze lgbt: è obbligatorio aderire ai Pride, pena la scomunica riservata ai fascisti. Cara Paola, canta che ti passa - ha scritto ancora - Ti auguro di guarire presto dal Covid, e anche dalle ideologie che ti porti nel cuore. Io, come i giocatori di Tampa, e come la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, voglio restare libero dalle coccarde arcobaleno. A proposito: fascista è chi vuole imporre agli altri i propri dogmi. Io non pretendo che tu venga alle processioni, ma tu non puoi pretendere che noi ci adeguiamo ai diktat lgbt".

La cantautrice non ha più risposto, ma su Twitter non si parla d'altro. Il dibattito è infuocato e gli utenti si spaccano a metà tra chi sposa le tesi di Pillon e chi invece appoggia la sua oppositrice. Dalla piazza al web, un punto d'incontro sul tema sembra non trovarsi mai.