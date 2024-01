Bonolis chiama "signora" la direttrice d'orchestra, lei lo riprende: accuse di sessismo

Paolo Bonolis ha fatto Paolo Bonolis, ma forse nel posto sbagliato. Accuse di sessismo nei confronti del conduttore, che sul palco della Vitrifrigo Arena - al timone della serata inaugurale di Pesaro 2024 capitale della Cultura - è stato protagonista di un piccato botta e risposta con la direttrice dell'orchestra femminile Olimpia, Francesca Perrotta.

"La signora Perrotta ora ci fa una presentazione ampia di questa orchestra Olimpia" ha detto Bonolis, subito ripreso dalla musicista: "Mi può chiamare direttrice eh, non mi offendo". Il conduttore a quel punto ha fatto un passo indietro, ma fino a un certo punto: "Direttrice, direttrice. La signora direttrice... Sempre Perrotta resta però... Ci presenta l'orchestra Olimpia". Durante la presentazione, però, è arrivata un'altra battuta di Bonolis: "Tutte molto serie. Tranne la signorina lì, molto sexy, in fondo. È una percussionista, ci percuote l'anima". "Questa sera suona il triangolo" ha specificato la direttrice Perrotta, e il conduttore a quel punto si è trattenuto accennando un sorriso: "Il trinagolo".

L'atteggiamento di Paolo Bonolis non è piaciuto a Francesca Perrotta, così come ai tanti che sui social lo hanno accusato di sessismo. La direttrice d'orchestra si è sfogata appena finita la serata, ma gli animi si sono calmati poco dopo, come ha fatto sapere a Repubblica: "Con Bonolis mi sono chiarita. Lui è una persona intelligente, ha solo fatto il suo personaggio. Le parole però sono importanti. Non vedo perché un uomo possa chiamare una direttrice signora o signorina, quando nessuna presentatrice direbbe signor Muti".