Brosio: "Non faccio il vaccino, sono immune. Il Green pass? Anticostituzionale"

Nell'acceso dibattito sul Green pass interviene anche Paolo Brosio. Il giornalista, che esattamente un anno fa ha avuto il Covid, si dice contrario all'obbligo vaccinale: "Il vaccino è uno strumento importante per contrastare il virus ma non è lo strumento più importante e più attendibile perché in questi mesi è stato dimostrato che non dà un'immunità assoluta - afferma - Sono contrario all'obbligatorietà a tutta la popolazione italiana, soprattutto ai più piccolini perché è stato dimostrato che i bambini hanno un'immunità naturale".

"L'obbligo di Green pass va contro la Costituzione"

Riguardo al Green pass Brosio ci va giù pesante: "L'obblico di Green pass va contro la Costituzione italiana e contro la direttiva comunitaria europea che dice che non si può discriminare chi non vuole vaccinarsi". Poi la critica per il costo dei tamponi: "In Germania un tampone costa 0.75 centesimi di euro e da noi 15 euro. Uno che guadagna 1.200 euro come fa ad andare a lavorare? Così si mettono le famiglie sul lastrico. Alla sinistra, che è al potere, non interessano più i diritti degli operai o della povera gente che non vuole vaccinarsi? Anche i non vaccinati pagano le tasse, è folle". E continua: "Pure i vaccinati dovrebbero fare i tamponi perché anche loro possono trasmettere il virus e molti di loro sono finiti in terapia intensiva. Il vaccino contribuisce a contrastare il virus ma non è efficace come si era detto all'inizio - dice Brosio - Il vaccino non è la soluzione di tutti i mali. Se c'è un 15 o 20 per cento di popolazione che non vuole fare il vaccino, che sta in casa e va tamponata al lavoro quale è il problema?".

"Ho avuto il Covid, sono immune naturalmente"

Sulla possibilità di vaccinarsi Brosio è perentorio: "Ho avuto il Covid e sono immune naturalmente, perché dovrei vaccinarmi? Basta con questa storia del vaccino a tutti i costi. Il virus è mutante e questo costringerà la gente a fare cinquantamila richiami". Secondo il giornalista la strada da percorrere è quella della cura: "Se c'è l'Azitromicina è il Cortisone o l'Eparina che funzionano contro il Covid perché non puntare sulle cure domiciliari precoci? Chi si è curato in tempo non è finito in terapia intensiva. Io quando ho avuto il Covid sono stata curato in tempo con i farmaci e sono guarito". Infine conclude: "Bisogna usare le cure che già abbiamo a disposizione e dobbiamo proteggerci tutti, vaccinati e non. Questa è una malattia subdola e tremenda. Bisogna proteggersi e ogni tanto controllare anche i polmoni, è l'unica via che abbiamo".