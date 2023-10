Il tweet di Zaki e l'ira di Porro: lo squallido derby sulla guerra

Patrick Zaki e Nicola Porro, foto da Instagram

La guerra in Medio Oriente sta tirando fuori il peggio dei social network. Un tifo quasi da stadio come se si stesse assistendo a un derby. Uno squallido derby ideologico che vede sugli spalti un po' tutti, giornalisti e attivisti in tribuna, le curve invece sono piene di opinionisti dell'ultima ora. È quasi straniante constatare che i più low profile siano i politici, ben attenti a non calpestare uova. Chi si schiera con Israele, chi con la Palestina, politicizzando - e banalizzando, allo stesso tempo - un conflitto che ha radici profonde, certamente inspiegabili con un tweet. E quello di Patrick Zaki, forse, aveva proprio questo intento. Miseramente fallito.

"Quando un serial killer cerca di convincere la comunità internazionale che rispetta le convenzioni internazionali, per legalizzare l'uccisione di civili" ha scritto, riferendosi al premier israeliano Netanyahu. Dichiarazioni che gli sono costate critiche, duri attacchi, e perfino lo stop all'ospitata a Che tempo che fa, prevista per questa domenica. Fabio Fazio avrà preferito evitare rogne nella puntata d'esordio, virando su Liliana Segre, "donna di pace" - come hanno scritto sull'account Twitter del programma - e certamente meno schierata, di conseguenza non così potenzialmente facinorosa. Insomma, per una prima serata su una nuova rete, meglio non camminare su un campo minato. Qui si potrebbe fare una riflessione su come, allora, la 'censura' - o diciamo cautela, meglio così - non sia uno spauracchio soltanto in Rai e Fazio potrebbe essere passato dalla padella alla brace, se non fosse altro che ora può dirsi al riparo dagli occhi indiscreti sul suo stipendio milionario. Ma è un'altra storia.

L'ira di Nicola Porro

Tra gli attacchi più duri nei confronti di Zaki, quello di Nicola Porro. Il giornalista è sbottato sui social: "Non c'entra un ca**o con noi, niente. È un cristiano copto, che studia a Bologna, ha i suoi amichetti comunisti della min***a. Gli stessi che rompono il ca**o nei collettivi universitari e stanno con Hamas. Questo è il giro. Nonostante sia questo il giro, noi lo salviamo". Porro torna alla lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ricercatore dell'Università di Bologna, arrestato in Egitto nel 2020, scarcerato l'anno dopo - ma non assolto dall'accusa di aver diffuso false notizie - poi di nuovo condannato nel 2023 ma libero dopo la grazia di al-Sisi. Tre anni di pressioni politiche e mosse diplomatiche. "La Meloni lo riporta in Italia, questo stron***o neanche vuole prendere il volo di Stato perché non vuole stringere la mano alla Meloni, a Tajani, a questi pezzi di me**a, secondo lui, che lo hanno salvato" continua a tuonare Porro nel video, e ancora: "Si salvasse da solo l'egiziano. E l'egiziano, che ci sta rompendo i maroni da anni, e che noi abbiamo salvato, con la foto di Zaki appesa ai Comuni, Zaki di qua e Zaki di là, torna in Italia e riesce a fare un tweet e a dire che Netanyahu è un serial killer. Noi ci portiamo in casa queste teste di min***a, gli salviamo la vita, usiamo la nostra diplomazia per salvare la vita a gente come Zaki. Allora, not in my name. La prossima volta Zaki stesse e gestisse la sua vita in Egitto, senza romperci i cog***i, e dicesse in Egitto che il suo presidente, al-Sisi, è un serial killer. E si faccia salvare da al-Sisi. Si facesse salvare dai serial killer e non ci rompesse i cog*** a noi". Un'escalation - per usare un termine tornato a essere tristemente familiare in questi giorni - di aggressività e intolleranza neanche troppo velata, pieno di pregiudizi e intriso di nazionalismo. Difficile stabilire tra i due exploit social quale sia peggio.

La replica di Patrick Zaki

A soffiare sul polverone è stato ancora Zaki, che ha replicato con un altro lungo tweet alle polemiche. L'attivista ha ribadito la sua posizione, provando a spiegarsi meglio: "Contro la violenza contro qualsiasi civile. Pro Palestina e non Hamas". In molti, infatti, hanno preso le sue parole come sostegno all'organizzazione terroristica, che secondo alcuni - sempre restando in tema 'tesi social qualunquiste' - interpreterebbe un condiviso sentimento di rivalsa palestinese. Zaki ha insistito: "Nel conflitto Israele-Palestina nessuno può essere ritenuto come filo-hamas se sostiene la Palestina. Non sono con Hamas ma sembrerebbe che assumere la posizione di difendere i civili palestinesi vi metterà in una situazione problematica, soprattutto perché tutti i media internazionali sono pro-Israele e non parlano della grave crisi umana che c'è dall'altra parte. La mia priorità sarà sempre la vita dei civili, condannerò sempre qualsiasi violenza contro i civili in tutto il mondo, ma così facendo sarò sempre dalla parte dei deboli e contro il fascismo e l'occupazione".

Sul resto Zaki non fa nessun passo indietro: "Sono stato e continuerò a essere un fervente sostenitore della causa palestinese e del diritto del popolo palestinese a riconquistare le proprie abitazioni e terre, le quali nel corso della storia sono state violentemente depredate. Le politiche razziste e di colonizzazione del governo di Netanyahu costituiscono la radice dello stato di guerra apparentemente perenne in cui ci troviamo ora, con il tragico risultato della perdita di migliaia di vite civili, tra cui donne e bambini innocenti. Il mio impegno è da sempre e invariabilmente guidato dalla tutela dell'umanità e dei diritti umani - si legge ancora - Non potrò mai avallare né giustificare atti di violenza o omicidi. Al contrario, sostengo con fermezza il diritto della popolazione palestinese a resistere e a difendersi, distaccando tale difesa dalle politiche religiose conservatrici ed oscurantiste di Hamas". Infine l'invito a contestualizzare (altra parola gettonatissima in questi giorni): "Giudicare gli eventi attuali in Palestina senza tenere conto della lunga storia della questione palestinese e delle sue radici, senza inserirli in un contesto storico, equivale a una visione distorta e parziale della realtà. Questa prospettiva è ingiusta e necessita di una riconsiderazione critica. Il mio sostegno è rivolto al popolo palestinese in difficoltà, alla verità e alla giustizia dovunque esse siano necessarie, e la mia posizione rimarrà dalla parte degli oppressi e di tutti i civili che hanno perso la vita".

Botta e risposta al veleno, dichiarazioni tronfie, toni da lotta armata. Sui social ci si indigna per morti e feriti, ma la differenza è che qui le bombe sono virtuali. Per fortuna.