Omicidio Gucci, Patrizia Reggiani: "Se incontrassi Maurizio gli chiederei scusa. Lo amo ancora"

House of Gucci, il film di Ridley Scott che uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre, ha riacceso i riflettori sull'omicidio di Maurizio Gucci - avvenuto il 27 marzo del 1995 - per il quale l'ex moglie Patrizia Reggiani fu condannata a 26 anni di carcere in quanto mandante.

'La vedova nera' - così la ribattezzò la stampa di allora - tornò in libertà nel 2016 grazie a uno sconto di pena di 8 anni ottenuto per buona condotta. Ancora oggi non si dichiara colpevole e in quanto al film, in cui Lady Gaga veste i suoi panni, ha fatto sapere che non andrà a vederlo. In un'intervista rilasciata a People Magazine, la Reggiani ha dichiarato: "Non mi considero innocente, ma neanche colpevole. Provo ancora un enorme amore per lui. Ci sono così tante cose che non sapete". La donna ha ricordato quegli anni: "La vita con i Gucci era un sogno, ma il matrimonio con Maurizio è finito a causa delle persone che lo circondavano, avevano una pessima influenza su di lui".

Il giorno dell'omicidio

Patrizia Reggiani ha parlato anche del giorno dell'omicidio: "Ho sentito il telefono squillare, la mia tata rispose e dopo ho saputo che Maurizio era morto - ha raccontato - Inizialmente non potevo crederci, poi ho pensato che i miei problemi erano finalmente finiti ed ho sentito solo tanta tristezza". Sulla sua colpevolezza ha ribadito: "Ho minacciato Maurizio molte volte, ma non ho dato io l'ordine di ucciderlo. Gli altri colpevoli arrestati mi hanno ricattata. Ciò che hanno detto di me non era vero". Infine: "Se incontrassi Maurizio ora gli direi di perdonarmi per quello che è successo. Tutte le cose che sono successe sono state un grande malinteso".