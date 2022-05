Paura a Uomini e Donne per Ida Platano: "Non sta bene". Interviene Maria De Filippi

Attimi di tensioni oggi nello studio di Uomini & Donne. Ida Platano ha avuto un confronto con Riccardo Guarnieri, dove non sono mancati momenti di paura. La dama si è scagliata contro il cavaliere accusandolo di non averla rispettata. Un confronto così acceso, che ha portato la donna ad avere un lieve malore. Tempestivo l’intervento della padrona di casa Maria De Filippi: “Non sta bene se trema così, è dettato dalla rabbia e dal nervosismo, lei si sente ferita e usata”, ha asserito la conduttrice invitato Ida a calmarsi offrendole un bicchiere d’acqua. La donna ha tentato di ricucire i rapporti con Guarnieri, ma senza esito.

La reazione di Tina

Un atteggiamento indisponente ed egoista quello dell’uomo, che non ha frenato l’ira di Ida: “Vergognati per quello che mi hai detto, al telefono mi hai detto non me ne frega dei tuoi sentimenti, tu non senti niente. Mi volevi fare impazzire, non ci arrivi”, ha attaccato la parrucchiera. Per tutta risposta il cavaliere ha replicato: “Sono sereno perchè so quelo che voglio, non devo correre dietro a nessuno, una cena non può cancellare tutto. Te l’ho detto lunedì mattina che non ci sono le basi per continuare”. Non si è fatta attendere la reazione dell’opinionista Tina Cipollari che ha preso le parte di Ida attaccando l’uomo: “Sei un farabutto, conoscendo un po’ il carattere di questa donna, ma per quale motivo ti sei messo a piangere, io quel giorno non ero presente, una donna che ha ancora dei sentimenti nei tuoi confronti, l’hai stuzzicata in mille modi“.

Il video