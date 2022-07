Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis insieme in un nuovo programma?

Ormai lo sappiamo tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis durante l’Isola dei Famosi è nata un’amicizia fraterna e sincera. I due intendono proseguire il loro rapporto anche al di fuori del reality, tanto che si sono ripromessi addirittura di fare un tatuaggio insieme. Ma Tavassi dopo aver lasciato il reality prima del tempo e in rinnovata forma fisica già fantastica su nuove avventure da vivere con l’amico.

La proposta a Costantino Della Gherardesca

Durante una diretta sui social il romano, rispondendo ad una domanda dei followers, si è detto disponibile a prendere parte in coppia con Nicolas ad un altro reality, Pechino Express: “Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì”, ha detto entusiasta Tavassi. Un entusiasmo che ha contagiato anche gli utenti del web che si sono mobilitati per fare sapere a Costantino Della Gherardesca, padrone di casa di Pechino Express, della volontà di Edoardo e Nicolas. Del resto i due reduci dell’esperienza dell’Isola si sentirebbero pronti ad affrontare le fatiche del reality on the road, come ha spiegato il fratello di Guendalina: “Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza. Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami”, ha detto compiaciuto Edo ai followers.

Sabato la reunion

Il videomaker durante la diretta non ha mancato di rivolgere un dolce pensiero all’amico Nicolas, atterrato proprio ieri in Italia. “Se vado a prendere Nicolas in aeroporto? Devo lavorare ragazzi e lui ha contattato i parenti per andarlo a prendere. Bisogna rispettare gli spazi degli altri. Ognuno di noi ha delle persone che vuole vedere prima. Lui non vede la famiglia da mesi. L’Isola è una cosa e lui è giusto che ora abbracci la sorella e la madre. Mi ha detto che voleva passare più tempo con loro una volta finito il reality”. Edoardo però non ha perso tempo ed ha subito fatto una videochiamata all’amico. I due si riabbracceranno per la prima volta su suono italiano sabato: “Adesso vede loro e poi sabato ci vedremo noi. E insieme s’annamo a ubriacà. Di sicuro mi mancheranno i tramonti con lui. Nicolas è un romanticone su ste cose. Si trovava ai posti belli e mi diceva ‘questo è il nostro posto’. Ne aveva trovato uno bellissimo con un tronco bianco gigantesco. Ci mettevamo a vedere il tramonto e dicevamo ‘cavolo ci mancherà però l’isola’. Era un momento nostro quello”, ha concluso Tavassi.