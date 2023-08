Pier Silvio contro il trash, fuori anche Ilary Blasi: "Lei la prima vittima". Nuove indiscrezioni sul Gf

I programmi Mediaset hanno subito, e stanno subendo, importanti cambiamenti. Da settimane ormai si parla del "nuovo" Grande Fratello e della virata anti-trash che Pier Silvio Berlusconi sta dando ai suoi show. Dalla decisione di dare la conduzione di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino a Bianca Berlinguer su Rete 4, dalla scelta di un cast completamente diverso per il Gf che non sarà più solo di vip.

Il settimanale Oggi ha riportato alcune indiscrezioni sulla linea editoriale scelta da Berlusconi e nella sua decisione di "fare informazione popolare di alta qualità e bandire le derive trash da tutti i format", la "prima vittima" sarebbe stata "Ilary Blasi". "La sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto" perché "l'ultima edizione non è piaciuta ai vertici del Biscione" e per questo motivo "hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione sul futuro del programma".

Vita diversa per gli autori del Grande Fratello Vip che "sono costretti a sfiancanti provini per formare un cast di livello su esplicita richiesta di Pier Silvio". Oltre ai famosi no a quattro possibili concorrenti "l'ultima bocciatura è toccata all'attore Daniel McVicar, in passato tra i volti più noti della soap opera Beautiful", il motivo sarebbe legato ad "un vecchio (e ormai) risolto contenzioso con la legge italiana".