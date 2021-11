Pierpaolo Pretelli entra nel cast di Domenica In

L'annuncio a sorpresa nel corso de La Vita in Diretta. Pierpaolo Pretelli, ex Velino rilanciato dal Grande Fratello Vip e ora decollato grazie a Tale e Quale Show, entrerà nel cast di Domenica In. A svelarlo Mara Venier, ospite del contenitore pomeridiano condotto da Alberto Matano.

L'annuncio di Mara

"Lui secondo me può avere una brillante carriera", ha precisato Mara. "Perché è un bravo ragazzo e lo sappiamo bene, e in più sta dimostrando di avere talento. Posso dire una cosa? Sto pensando a lui per fargli fare qualcosa all'interno di questa Domenica In". "Sto già pensando ad un gioco molto forte".

La gioia di Pierpaolo

"E io che pensavo che dopo Tale e Quale sarei stato disoccupato", ha ironicamente commentato Pretelli. "E invece no, mi rivedrete in Rai. Non finisce qui!", ha commentato Pierpaolo, da oltre un anno felicemente fidanzato con Giulia Salemi, conosciuta proprio all'interno del GF. Grande imitatore, Pretelli è rimasto sbalordito dal successo ottenuto nel corso degli ultimi 12 mesi.

Poco più di un anno fa Pierpaolo lavorava come commesso in un negozio e credeva che la sua carriera nello spettacolo fosse "finita per sempre", come rivelato a DiPiù il mese scorso. Poi tutto è cambiato, con Domenica In alle porte e il primo disco ormai prossimo alla pubblicazione.