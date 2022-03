Pierre Zakrzewski, il cameraman ucciso in Ucraina raccontato dai suoi amici: "Era buono e altruista"

La morte del cameraman irlandese Pierre Zakrzewski, 55 anni, e della giornalista ucraina Sasha Kuvshinova, 24 anni, ha sconvolto di nuovo il mondo del giornalismo. In queste settimane sono centinaia i giornalisti che stanno seguendo e raccontando il conflitto in Ucraina e purtroppo continuano ad aumentare le notizie riguardanti reporter uccisi o rimasti feriti. Sono moltissimi i messaggi sui social dei colleghi che ricordano con amore i colleghi. Tra questi spicca quello che Clarissa Ward, capo corrispondente internazionale della Cnn, ha dedicato a Zakrzewski. Un racconto commovente in cui ripercorre la sua amicizia con Pierre, dal primo incontro fino agli scherzi poche ore prima della sua morte.

Pierre Zakrzewski, il racconto: la guerra si è portata via un collega e amico

La prima volta che lavorarono insieme era il 2006, a Gaza. "Avevo 26 anni - ricorda Ward - e non sapevo quasi nulla di niente". Lui era esperto "pieno di grazia, umorismo e intelligenza. Ho osservato il modo in cui lavorava". "Empatia, professionalità, cuore" erano il suo marchio di fabbrica: "In quasi tutti i conflitti o le crisi che ho affrontato nei 16 anni successivi, mi sono abituato a vedere Pierre, nella hall dell'hotel, in prima linea. I suoi riccioli, i suoi baffi folti, la positività infinita e l'immancabile marsupio". Pierre era un uomo gentile che ha "sempre aiutato le persone", a lui importava davvero. E poi arriva la parte forse più straziante: "Due giorni fa stavamo giocando a sbattere le nostre sedie l'una contro l'altra a colazione e ridevamo della nostra infantilità. Oggi se n'è andato". Il tempo curerà ogni ferita: "Ci vorrà del tempo per elaborarlo. Era un caro amico per molti di noi. Un devoto compagno di vita per Mich. Un bellissimo essere umano".

Un pensiero però Ward l'ha rivolto anche alla giovanissima produttrice Sasha Kuvshinova, rimasta uccisa nel medesimo attacco in cui ha perso la vita Zakrzewski. Lei più di tutti ha vissuto queste settimane con la necessità di informare: la guerra si sta consumando su quella che era la sua terra, la sua casa. "Non riesco a immaginare il coraggio e l'equilibrio necessari per fare questo lavoro quando è il tuo paese in guerra" quando sono i tuoi amici ad essere "uccisi e sfollati", quando è "la tua famiglia ad essere a rischio". "Sono in soggezione nei confronti di Sasha e dei miei incredibili colleghi Atshch e Olha e Denis e Vika e di tutti i giornalisti ucraini che si occupano di questa brutta e insensata guerra".

Quello di Clarissa Ward non è però l'unico post, anche Marcia Biggs, corrispondente speciale per PBS NewsHour, specializzata in conflitti e crisi umanitarie, ha scritto poche ma toccanti parole ("Per ora, tutto quello che posso dire è che odio questa dannata guerra. Li odio tutti. Tio voglio bene Pierre. Eri il migliore di tutti noi. Questo mondo non ti meritava. Pace, amore e gelato"). E oltre a loro molti giornalisti hanno voluto ricordare il collega.