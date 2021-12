Pietro Castellitto: "Roma nord come il Vietnam". Monta la beffa

#castellitto. Questo il trend topic che impazza dopo le dichiarazioni di Pietro Castellitto su Roma. O meglio, su Roma nord, la zona bene della Capitale. L'attore - figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini - ha detto in un'intervista a Sette: "Non credo esista un posto più feroce. Chi è cresciuto a Roma Nord, ha fatto il Vietnam. Ma è un mondo anche tremendamente delicato e crepuscolare. Un mondo dove i valori basilari dell'esistenza – voglia di potenza, di bellezza, di soldi e successo – sono ancora in voga. Dinamiche indicate come negative dal mio mondo di provenienza e da buona parte della società civile".

Parole che hanno fatto storcere il naso a quelli di Roma sud, ma soprattutto hanno scatenato sui social ironia e meme, sbeffeggiando l'attore - consacrato al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Francesco Totti nella serie tv 'Speravo de morì prima' - per aver alzato un po' troppo il tiro, accostando Roma nord, icona di ricchezza e benessere, ad un Paese devastato dalla guerra.

"Roma nord come il Vietnam": sui social si scatena l'ironia

La battuta più gettonata 'Gooood morning, Roma nord' con le varie declinazioni dei quartieri 'bene', da Vigna Clara al Fleming, per richiamare la voce potente di Adrian Cronauer (Robin Williams) del film 'Good Morning, Vietnam'. E poi ancora, come riporta Roma Today, una rivisitazione cinematografica con la scena clou di Apocalypse Now, anche questo film sulla guerra del Vietnam, in cui spunta il cartello con l'indicazione verso l'Auditorium, icona di Roma nord. "Amo l'odore del botox al mattino", il meme sul profilo de Le frasi di Osho. C'è poi chi posta elicotteri da guerra in volo descrivendoli come i mezzi dei genitori di Roma nord che portano i figli a scuola, il rifornimento di carburante di un carro armato diventa subito "fare benzina a Roma nord". Non mancano i meme con i militari di Rambo e di Full Metal Jacket. In una mappa spuntano 'I bastioni di Ponte Milvio', il 'cmapo base dell'Olgiata' e la linea del Muro Torto che divide il Vietnam di Roma nord, dalla 'Cambogia di Roma sud'.