Pillon e le penne Rummo: "Non gradite a zecche e parassiti". Piovono insulti (e lui risponde)

Quando la toppa è peggio del buco. Dopo la polemica sulla visita di Matteo Salvini a uno stabilimento della pasta Rummo, a Benevento, arrivano i 'rinforzi' (non richiesti) per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il compagno di partito Simone Pillon, campione olimpico di provocazione, non poteva lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione di tuffarsi nell'ennesima bagarre social e sguazzarci dentro divertito.

Eccolo dunque sui suoi profili con un pacco di penne Rummo in mano, in primo piano, con il ghigno tipico di chi la sta per sparare: "Stasera penne rigate Rummo - si legge nel post - Sono belle ruvide e catturano il sugo che è una meraviglia. Eppoi (scritto proprio così, con buona pace della maestra di italiano, ndr) non sono gradite a zecche e parassiti. Buonappetito (sì, anche questo scritto così, ndr)". Insomma, quando bastava la replica di Cosimo Rummo - presidente e ad dell'azienda, che si è detto "senza parole" per certe critiche e felice dell'interesse di Salvini al territorio e alla sua impresa - a smorzare ogni tipo di polemica, ci ha pensato l'ego di Pillon a infiammare di nuovo gli animi, riportando la diatriba al centro del dibattito social di oggi. E aiutando Salvini, sì, ma per la discesa. Peggio ancora va alla Rummo, alle prese con inviti al boicottaggio. Nel giro di pochi minuti il post si è riempito di critiche. "Se la Rummo continua a farsi sponsorizzare da questi idioti fallisce" si legge, e ancora: "Senta, la Rummo si è già amaramente pentita di avere invitato nei propri stabilimenti Salvini. Non peggiori la situazione pure Lei".

Non sono mancati gli insulti, e a quelli l'ex senatore leghista risponde puntuale. "Zecche e parassiti. Termini che Gesù usava per apostrofare i suoi detrattori? No porgeva l'altra guancia. La cristianità è tolleranza e perdono" gli fa notare un utente, a cui replica: "Sei male informato. Quando parlava dei farisei (le zecche dell'epoca) usava parole come 'razza di vipere' e 'sepolcri imbiancati'". E anche la lezioncina biblica è stata fatta. Pillon - anche stavolta - 'docet'.