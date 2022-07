Pippo Franco, parla il figlio Gabriele: come sta il comico

Migliorano le condizioni di Pippo Franco. L'attore, 81 anni, è ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma, a causa di un attacco ischemico transitorio, ma il quadro clinico è sotto controllo e la situazione si sta risolvendo.

A diffondere per primo la notizia del ricovero è stato il blogger Alessandro Rosica, che aveva parlato di "condizioni gravissime", destando molta preoccupazione. Oggi è il figlio del comico, Gabriele Franco, a parlare e rassicurare sullo stato di salute del padre. In un post su Instagram Gabriele non risparmia le critiche per le notizie circolate ieri: "Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici. Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea". Infine chiarisce: "Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto".

Ieri per diverse ore si è temuto il peggio. Le prime notizie che circolavano, infatti, parlavano di un quadro clinico serio. Le parole di Gabriele Franco e alcune indiscrezioni che arrivano dall'ospedale romano, invece, assicurano che le condizioni di Pippo Franco sono discrete e in miglioramento. Il volto storico del Bagaglino ha tre figli: Simone, Gabriele - che nel 2019 partecipò a Temptation Island - e Tommaso. Il primo nato dal matrimonio con l'attrice Laura Troschel, morta nel 2016 a seguito di una malattia, gli ultimi due avuti dall'attuale moglie Piera Bassino.