Green Pass falsi, nel mirino anche quello di Pippo Franco

Indagato il medico dell'attore per un presunto giro di certificazioni false rilasciate ai pazienti

indagini in corso

Un giro di Green pass falsi nella Capitale. Su questo stanno indagando i Nas di Roma. Nel mirino un medico di base del quartiere Appio-Tuscolano, che avrebbe inserito nel sistema informatico regionale circa cento certificazioni non regolari, tra esenzioni e attestazioni vaccinali finte, in quanto mai somministrate le dosi.

Tra i pazienti anche Pippo Franco. L'attore non è indagato ma fra i Green pass al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche il suo. A questo proposito, proprio poche settimane fa, il volto del Bagaglino - candidato alle comunali di Roma con Enrico Michetti - aveva detto a L'aria che tira: "Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire", parole che oggi lasciano spazio a più di qualche dubbio.

Certificati rilasciati a vip e sportivi

Il medico al centro dell'inchiesta avrebbe rilasciato certificazioni vaccinali false a vip, sportivi e imprenditori attraverso mediatori, anche in altri quadranti della Capitale, nella cosiddetta Roma bene, e quindi appartenenti ad altre Asl di residenza.