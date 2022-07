Pippo Franco in ospedale, "condizioni gravissime"

Momenti di apprensione per Pippo Franco. L'attore sarebbe stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un ictus avuto questa notte e le condizioni sarebbero gravissime.

E' quanto fa sapere l'influencer esperto di gossip Alessandro Rosica: "Pippo Franco purtroppo è stato ricoverato in condizioni gravissime al Gemelli di Roma, a seguito di un ictus avuto questa notte - ha scritto sul suo profilo social -. Le condizioni sono terribili, preghiamo per te. Forza leone". A confermare la notizia è Fanpage, ma per il momento non si hanno ulteriori dettagli .