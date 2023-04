Cantante Mascherato, il caos dietro le quinte dopo l'eliminazione di Valeria Marini: il retroscena

In molti sui social si erano lamentati di come era stato gestito il momento in cui, durante l'ultima puntata andata in onda del Cantante Mascherato, era stata svelata l'identità dello Scoiattolo Nero. Secondi interminabili in cui da casa gli spettatori hanno visto un "tendone bianco" che celava, poi si scoprirà, Valeria Marini.

"Tre ore per uscire dalla maschera perché non aveva il coraggio di presentarsi al pubblico struccata", aveva scritto qualcuno su Twitter e secondo quanto riporta Dagospia questa illazione in realtà corrisponderebbe al vero. "Il cantante mascherato va in autogestione perché Milly è andata a informarsi su come sta la persona dentro allo scoiattolo - aveva scritto un altro telespettatore -. E noi muti davanti a un tendone bianco". Questo momento di suspense sarebbe stato dovuto al fatto che "dopo il verdetto dietro le quinte sarebbe però esploso il caos, con la stellare Marini agitatissima", scrive Dago.

"La showgirl per mancanza di show avrebbe preteso di sistemarsi prima di svelarsi, anche perché sudatissima e con trucco stravolto. Così, come sempre accade in questi casi, c'è chi prova a condire esagerando: avvocati, offese, scleri. Ma la fu diva del Bagaglino è semplicemente tornata in scena, ha tolto la maschera e...vissero tutti felici e contenti. Tanto che dovrebbe essere tra gli ospiti della finale dello show condotto da Milly Carlucci". Quindi nessun malumore troppo acceso e pace fatta tra Valeria e Milly.