"Mi bebito fiu fiu". Le chat (virali) del presidente del Perù con l'amante

Venticinque anni dopo lo scandalo Clinton-Lewinsky, se il presidente ha una amante non ci sono più (solo) i paparazzi sotto casa, ma a fare la parte del leone arrivano i social media. E' il caso dell'ex presidente del Perù Martín Vizcarra, le cui conversazioni WhatsApp con la presunta amante Zully Pinchi Ramírez - divulgate in un primo momento divulgate dalla moglie di lui - sono diventate virali su YouTube, Spotify e TikTok, divenendo un vero e proprio trend del momento.

A meno che voi non abbiate infatti vissuto su Marte negli ultimi due giorni, di certo vi sarà capitato all'orecchio il motivetto che, ad un certo punto, suona "Mi bebito fiu fiu". E' quel brano che ricalca la melodia di Stan (interpretato nel 2022 da Eminem e Dido), con la differenza che, al posto del testo originale, ci sono appunto quelle che sarebbero le chat tra Vizcarra e la donna. Al primo posto tra le canzoni più ascoltate su Spotify, la hit è stata prodotta dal giovane compositore peruviano Alberto Silva Reyes, più noto come Tito Silva Music, ma è poi divenuta virale anche al di fuori del suo paese d'origine. A cantarla è una sua colaboratrice, Tefi Céspedes.

Negli screenshot diffusi dalla moglie del presidente, si leggono i seguenti scambi. "Ti amo. Ho bisogno di abbracciarti. E non sai quanto mi manchi. Sei il mio bambino (“bebito”). Sei il mio re", è scritto in un messaggio attribuito a lei, di professione politica e scrittrice. "Ti amo, ci vediamo più tardi", risponde lui con tono rassicurante. In un altro, lei risponde ad un selfie dell'uomo con un "Fiuuu fiuuu", un’espressione onomatopeica ad indicare un fischio di apprezzamento (qualcosa di simile al discusso cat calling). E ancora, frasi sdolcinate del tipo: "Avvolgimi come un tornado" e "arrotolami con lo zucchero a velo come un pionono (dolce tipico del Sud America, ndr)".

In basso il "Pionono"

A far sì che il brano cominciasse a fare il giro del mondo, sono stati in un primo momento alcuni volti noti peruviani, che l'hanno ricondiviso sui proprio affollatissimi profili. Poi è stata la volta di celebrità esterne al paese, come il club calcistico del Real Madrid, che l'ha messa come sottofondo a un video con alcuni suoi giocatori ripresi negli spogliatoi. In Italia, a fare lo stesso è stata la cantante Madame, che dice di essere letteralmente "ossessionata" dalla canzoncina.

Il risultato è che oggi innumerevoli "persone comuni" si inquadrano su TikTok mentre intonano il brano. Non solo. La stessa base viene anche utilizzata dagli utenti per simulare conversazioni in cui recriminano ai rispettivi fidanzati i "like" lasciati in calce a profili di showgirl e conduttrici particolarmente avvenenti. Un'onda virale di scenate di gelosia social.