"Il principe cerca moglie" ha finalmente un seguito: ecco quando uscirà e tutte le anticipazioni

A 33 anni di distanza dal primo, leggendario film, nel 2021 uscirà il sequel del capolavoro di Eddie Murphy "Il principe cerca moglie": il titolo del nuovo film è "Il principe cerca figlio", e vedrà ancora Eddie Murphy protagonista insieme all'amico Arsenio Hall; conferma anche per l'ambientazione principale, che sarà ancora la zona del Queens a New York, la stessa del precedente.

Il principe cerca moglie divenne presto un cult negli anni '80 e '90, al pari di altri film con Eddie Murphy, come "Una poltrona per due", che in Italia è diventato una vera tradizione di Natale, quasi al pari del panettone o del presepe.

Il principe cerca moglie 2: quando esce e dove sarà visibile

"Il principe cerca figlio" (titolo originale Coming 2 America, mentre il primo si chiamava Coming to America) uscirà in contemporanea in tutto il mondo su Amazon Prime Video.

La data di uscita è il 5 marzo 2021, quando il film sarà disponibile in esclusiva mondiale sulla piattaforma di streaming riservata agli abbonati di Amazon Prime.

Il principe cerca figlio: trama e cast completo

"Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato": questa la trama anticipata dagli Amazon Studios per presentare il nuovo attesissimo capitolo della storia di Re Akeem.

Il film è diretto da Craig Brewer (il primo fu diretto dal grande John Landis, regista di perle del cinema internazionale come I Blues Brothers, Animal House e altri ancora). Gli sceneggiatori sono Kenya Barris, Barry W. Blaustein & David Sheffield: gli ultimi due avevano scritto con Murphy anche la sceneggiatura del primo, e firmano anche il soggetto insieme a Justin Kanew.

Tra gli attori, oltre a Murphy e Hall, ci sono quattro importanti conferme: Shari Headley, l'attrice che interpreta di nuovo Lisa McDowell, moglie del principe Hakeem; James Earl Jones, ovvero il re Joffy Joffer; John Amos, il suocero e ristoratore Cleo McDowell; e infine Paul Bates, il servitore dei sovrani Oha, quello che canta al matrimonio combinato di inizio film. Non ci sarà invece Madge Sinclair, che interpretava la Regina Aoleon, e che è morta nel 1995 di leucemia a soli 57 anni.

Completano il cast di Il Principe cerca figlio: Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Wesley Snipes, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy.

Il principe cerca figlio: trailer e curiosità

Ai numerosi fan di Il principe cerca moglie farà molto piacere sapere che Eddie Murphy e Arsenio Hall interpreteranno nuovamente anche gli altri personaggi del primo film, dal ricco e brillantinato Darryl Jenks (Hall) fino agli esilaranti frequentatori del salone di barbiere.

Lo si può vedere (oltre che dall'immagine qui sopra) dal trailer del nuovo film, il cui video è stato pubblicato da Prime Video. Eccolo:

Com'era finito Il Principe cerca moglie

Il primo film si concludeva con il matrimonio "a sorpresa" tra Hakeem, che si era rassegnato a tornare a Zamunda con i genitori, e Lisa, che dopo aver apparentemente rifiutato la proposta di Hakeem nella celebre scena in metropolitana, era in realtà volata in Africa per convolare a nozze con colui che lei amava prima di scoprire che fosse un principe in incognito.