Addio al Principe Filippo: Sky Uno gli dedica una programmazione speciale

Il Regno Unito piange la scomparsa del Principe Filippo, 99 anni, consorte della Regina Elisabetta II, la quale oggi ha annunciato con “profonda tristezza” la morte “dell’adorato marito”.

Sky Uno gli dedica parte della sua programmazione: questa sera, venerdì 9 aprile, alle 21:15 verrà proposto “Filippo, storia di un principe”, storico documentario del 2016 in cui lo stesso Filippo ripercorre, in un dialogo faccia a faccia col popolare volto della televisione inglese Phillip Schofield, tutta la sua intensa vita in occasione del sessantesimo anniversario dei DofE, il “Premio del Duca di Edimburgo” (riconoscimento pensato per i giovani e istituito proprio da lui nel 1956). In un anno di riprese, il conduttore tv ha partecipato a serate di gala, ricevimenti speciali ed eventi privati nei palazzi reali di tutta la Gran Bretagna, sempre al fianco del Duca. Nel corso del documentario, in cui interviene anche la Duchessa di Cambridge Kate Middleton, trova spazio anche l’incontro con Edoardo conte di Wessex, quarto e ultimo figlio di Elisabetta e Filippo, e sua moglie Sophie, che forniscono uno scorcio unico della vita all’interno della famiglia reale inglese, nonché dell’impegno e della dedizione di Filippo nel suo progetto a favore dei giovani.

A seguire, sempre questa sera andrà in onda anche: "I 70 anni di nozze della Regina", documentario che celebra la splendida cerimonia che sancì l’amore e l’unione tra Filippo ed Elisabetta, nel novembre 1947, svelandone segreti e intuizioni che l’hanno reso il “matrimonio del secolo”. Una cerimonia capace di commuovere e coinvolgere l’intera popolazione inglese, reduce e stremata dalla Seconda Guerra Mondiale, tanto da essere definita “il matrimonio del popolo”. Nel film i racconti di una delle sarte responsabili dello spettacolare abito da sposa di Elisabetta, e di tre dei ragazzi del coro che si esibì nell’abbazia di Westminster.

I due documentari verranno riproposti nel pomeriggio di domani, sabato 10 aprile, preceduti dai due episodi di “Storia di una monarchia” (in onda a partire dalle 16.20) in cui, alla vigilia delle nozze del principe Harry e di Meghan Markle, si ripercorreva l’intero racconto della monarchia britannica partendo sempre da loro, la straordinaria coppia formata da Elisabetta e Filippo, solido cuore di una famiglia spesso al centro del gossip e non solo. Nei due episodi trovano spazio anche interviste con, tra gli altri, Lady Jane Rayne, una delle Maids of Honor di Elisabetta per l’incoronazione, e Charles Anson, ex segretario della regina. Tutti i titoli saranno sempre disponibili on demand (dove ci saranno anche altri contenuti legati alla famiglia reale inglese nella collezione "Royals").