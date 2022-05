Priscilla Presley si commuove alla prima di Elvis ricordando il marito

Tutti li ricordano giovani, felici e innamorati alle loro nozze negli anni ?60. Elvis Presley e Priscilla Beaulieu, un amore d?altri tempi a ritmo di Rock'n Roll, che a distanza di anni, screzi e divorzi fa ancora sognare. Priscilla Presley, che nonostante il divorzio si fa ancora chiamare con il nome da coniugata, ha presenziato alla prima del film biografico ?Elvis?, presentato al Festival del cinema di Cannes, mercoledì. La 77enne si è unita al cast del lungometraggio mostrandosi commossa in sala, dopo la visione. Durante gli applausi scroscianti che hanno seguito la proiezione la Presley ha abbracciato il regista Baz Luhrmann tra le lacrime. I due sono stati raggiunti anche dai protagonisti del film, Austin Butler ? che interpreta Elvis ? insieme a Tom Hanks e Olivia DeJonge, stringendosi in un abbraccio di gruppo. Presenti alla prima anche i Maneskin. La band rock italiana ha infatti firmato la colonna sonora del film con una versione dell'iconica hit 'If I Can Dream.

Le parole di Priscilla

L?ex signora Presley aveva già tessuto le sue lodi al nuovo film direttamente dal red carpet del Met Gala all'inizio di questo mese, "Penso che sia un film per tutti. Anche le persone che hanno già sentito storie su Elvis, impareranno qualcosa?, disse in quell?occasione. Su Instagram alcuni giorni fa ha ribadito i suoi sentimenti postando il trailer del film e una sentita didascalia : "Ho visto Elvis il film, ho visto il trailer più di una dozzina di volte. Ma le parole che ho sentito da mia figlia su quanto ha amato il film e che Riley (la nipote) lo amerà anche quando lo vedrà hanno portato lacrime. Ho rivissuto ogni momento di questo film. Mi ci sono voluti alcuni giorni per superare le emozioni come ha fatto con Lisa. Splendidamente fatto Baz, Tom, Austin e Olivia.