Si è concluso il processo di Johnny Depp contro Amber Heard e l’attore ha vinto

La giuria ha raggiunto il verdetto finale nella causa per diffamazione di Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard, le due star di Hollywood che si sono accusate a vicenda di abusi prima e durante i loro due anni di matrimonio.

Dopo 12 ore di di deliberazioni, che chiudono un processo iniziato lo scorso 11 aprile, sette giudici hanno ritenuto che Heard abbia diffamato il suo ex marito, dando ragione alla star di Hollywood. La giuria americana ha imposto un risarcimento di danni di 15 milioni di dollari a favore dell’attore dei ‘Pirati dei Cairabi’.

Dopo poco più di mezz’ora dall’annuncio della lettura del verdetto Hear è arrivata in aula, mentre Depp non si è presentato, perché ancora in Inghilterra. L’attore, che afferma di essere in Gran Bretagna per "precedenti impegni di lavoro", è stato fotografato in un pub di Newcastle poco prima del verdetto.

Il processo per diffamazione è stato intentato dall'attore contro la ex moglie, che nel 2018 scrisse un editoriale per il Washington Post in cui parlava di violenza domestica. Pur non citando mai il suo nome, secondo Depp, che ha sempre respinto ogni accusa, quello scritto ha determinato la rovina della sua carriera, motivo per cui chiede alla ex moglie un risarcimento del valore di 50 milioni di dollari.

Il processo negli Stati Uniti segue quello nel Regno Unito nel 2020, intentato sempre dall'attore contro il tabloid The Sun che lo definì una persona violenta ai danni della moglie. Questa volta la causa è contro Heard in persona che aveva chiesto al tribunale di respingere la causa.

Amber Heard e Johnny Depp si sono sposati nel 2015. Dopo solo 15 mesi di matrimonio, Heard chiese il divorzio sostenendo di aver subito violenze fisiche dal marito ubriaco. La coppia ha divorziato nel gennaio 2017, ma gli strascichi della vicenda si sono protratti fino ad oggi.