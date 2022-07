Arena di Verona, la dolcissima proposta di matrimonio al Roberto Bolle and Friends: il video

Una notte indimenticabile, da sogno quella che hanno vissuto i protagonisti, ma anche il pubblico presente ieri sera all'Arena di Verona per lo spettacolo di Roberto Bolle, "Roberto Bolle and Friends". Uno show dagli applausi assicurati e che crea meraviglia e stupore in chi ammira dalla platea alcuni dei migliori ballerini al mondo, riuniti da Bolle, esibirsi.

Ieri sera oltre alla magia della musica e dei corpi danzanti è successo qualcos'altro, un momento inaspettato che il ballerino Timofej Andrijashenko ha voluto regalare alla compagna, Nicoletta Manni prima ballerina della Scala, dopo sette anni insieme (di cui sei di convivenza). Durante gli applausi finali il primo ballerino della Scala, che poco prima aveva danzato con Manni interpretando Romeo e Giulietta, si è inginocchiato di fronte alla ballerina e le ha chiesto di sposarlo. Lei incredula e commossa ha detto sì, i due si sono baciati e così continua la loro favola.

Ovviamente Bolle era a conoscenza di tutto e anzi è stato lui stesso ad aiutare Andrijashenko nella realizzazione della sorpresa: "Avevo scelto l'anello e Roberto mi ha proposto questa cosa, un'occasione unica" ha dichiarato Timofe.

"Ho iniziato a informarmi per l'anello a maggio. Quando l'ho ordinato non pensavo a una cosa di questo tipo - spiega Timofej - Poi parlandone con Roberto, mi ha proposto questa cosa". Al lieto evento non potevano mancare i genitori della coppia e infatti erano in platea. Il meccanismo che ha portato l'anello su quel palco è stato complesso: i genitori di Timofe hanno ritirato il gioiello, lo hanno consegnato a Timofej che a sua volta l'ha consegnato a Roberto che lo ha dato in custodia al fratello di Nicoletta, che è uno dei tecnici, che lo ha posizionato alla base di uno dei fari del palcoscenico.

Il primo ballerino ha poi aspettato il momento degli applausi per inginocchiarsi e fare la sua proposta: "Il tempo era rallentato, mi è sembrato che non finisse mai, fino a che ho visto gli occhi di Nicoletta che mi guardava" ha dichiarato.



"Io non sapevo nulla. Per me era già una serata speciale perché danzavamo il duetto di 'Romeo e Giulietta' a Verona, all'Arena - ha spiegato la prima ballerina - Già così era qualcosa di unico. Poi ho scoperto che ero l'unica a non sapere".